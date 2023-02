Aktualisiert am

Der führende Infrastrukturkonzern Indiens gerät ins Wanken. Nach den Börsianern reagieren nun auch Banken und Versicherungen auf die Vorwürfe, die der amerikanische Leerverkäufer Hindenburg Research gegen den vor gut einer Woche noch drittreichsten Milliardär der Welt und seine Familie erhebt. Sie sprechen von „dreister Aktienmanipulation und Bilanzbetrug“ und dem „größten Betrug in der Geschichte von Unternehmen“. Firmengründer Gautam Adani hat seit Mittwoch vergangener Woche mehr als 60 Milliarden Dollar verloren, der Börsenwert seiner Unternehmensgruppe hat fast 120 Milliarden Dollar und damit in etwa die Hälfte seines Wertes in der letzten Januarwoche eingebüßt.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. Folgen Ich folge



Am Freitag rangierte der Gründer nur noch auf Platz 21 der Reichsten der Welt. Sein Gegenüber und Gründer des Re­liance-Konzerns, Mukesh Ambani, war wieder der reichste Asiat und Nummer zwölf auf der Weltrangliste der Multimilliardäre. Da Adani überaus eng mit dem indischen Staat verflochten ist, ist sein Fall nun auch zum Politikum geworden.