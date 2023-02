Aktualisiert am

Seit dem Beginn des Ukrainekriegs ist Russland zum viertgrößten Lieferanten Indiens aufgestiegen. Die westlichen Staaten dulden die Entwicklung, auch weil das Land China in seinen Schranken halten soll.

Das Wachstum Indiens hängt vom Öl ab: Tankstelle in Ahmedabad Bild: Reuters

Die Einfuhr Indiens aus Russland hat sich seit April vergangenen Jahrs vervielfacht. Der An­stieg um 384 Prozent bis zum Januar dieses Jahres geht vor allem auf den Kauf preiswerten russischen Öls zu­rück. Gleichzeitig ist Russland zu Indiens viertgrößtem Lieferanten nach China, den Ölländern der Vereinigten Arabischen Emirate und den USA aufgestiegen. Im Vorjahr hatte es – trotz großer Waffenkäufe – nur Rang 18 gehalten.

Damals hatte Indien Güter im Wert von knapp 10 Milliarden Dollar in Moskau bestellt. Nun sind es mehr als 37 Milliarden Dollar. Allein im Dezember kauften die Inder 1,2 Milliarden Barrel (Fass zu je 159 Litern) russischen Öls täglich; 33 Mal mehr als im Dezember 2021.

Indien ist global gesehen der drittgrößte Importeur von Rohöl nach China und den Vereinigten Staaten. Nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine haben viele Länder der Welt einen Im­portbann über russisches Öl und einen Höchstpreis von 60 Dollar je Barrel verhängt. Das gibt den Indern die Möglichkeit, ihre Einfuhren zu Niedrigpreisen aufzustocken.

Indien ha­be „eine Menge Rohöl gekauft, raffiniert und verkauft“, erklärte der Staatssekretär im Handelsministerium, Sunil Barthwal. Damit stieg auch der Exportwert für Ölprodukte in den ersten zehn Monaten des indischen Haushaltsjahrs (zum 31. März) von bislang 51 auf 79 Milliarden Dollar oder um 55 Prozent an. Der fortgesetzte Kauf von russischem Öl dürfte hinter geschlossenen Türen auch Thema beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Neu Delhi ab Samstag sein.

Die hohe Einfuhr bremst aber Neu Delhis Plan, die Rupie zu internatio­nalisieren. Angesichts des sprunghaft wach­senden Handelsüberschusses durch die Ölverkäufe hat Moskau kein Interesse, Milliarden Rupien einzunehmen.

Die indische Notenbank hatte im Juli ein Devisenabkommen vorgeschlagen, um den Druck aus der Rupie zu nehmen. Sie verliert gegen den Dollar immer weiter an Wert. Der Großeinkäufer Reliance des Milliardärs Mukesh Ambani zahlt seine russischen Öllie­ferungen inzwischen in Dirham, der Wäh­rung der Emirate, die an den amerikanischen Dollar geknüpft ist.

Das indische Wachstum hängt vom Öl ab

Die Koalition der demokratischen Länder, die Moskau mit Sanktionen be­legen, dulden das indische Vorgehen – sie betrachten das bald bevölkerungsreichste Land der Erde als wichtigen strategischen Partner, um China in seinen Schranken zu halten. Indien ist ab­hängig von der Öleinfuhr, um sein Wachstum von rund 7 Prozent aufrechterhalten zu können und damit die Stabilität der Gesellschaft zu sichern.

Der indische Außenminister S. Jaishankar, im vergangenen Jahr unter Druck, die Ölkäufe zu rechtfertigen, be­tonte: „Es ist eine vernünftige Politik, dorthin zu gehen, wo wir im Interesse des indischen Volkes das beste An­gebot erhalten. Und genau das versuchen wir zu tun.“ Indien tritt zwar für ein Ende des Krieges ein, hat die russische Invasion aber bis heute nicht di­rekt verurteilt.

Inzwischen stimmen den Ölkäufen auch die Gegner Russlands zu: „Es ist ein Vorteil für Indien, es ist ein Vorteil für die indische Wirtschaft. Aber es hilft auch, unsere beiden Ziele voranzutreiben, die Märkte zu stabilisieren und dem Kreml Ressourcen zu verweigern“, sagte Geoffrey Pyatt, stellvertretender Staatssekretär für Energie in Wa­shington, mit Blick auf das Ausnutzen der Preisobergrenze. „Auch wenn Indien kein Mitglied der Koalition je­ner Länder ist, die die Obergrenze ge­setzt haben, hat es sie effektiv in seinen Preisverhandlungen genutzt.“

Hinter dem strategischen Denken des Westens vermuten Analysten auch die Furcht, Moskau noch weiter in die Arme Pe­kings zu treiben. Indien und China führen die Liste der größten Käufer des Billigöls aus Russland an.