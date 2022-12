Aktualisiert am

In Ungarn zieht die Geldpolitik den Kürzeren

Kritik an Viktor Orbán

Kritik an Viktor Orbán :

Kritik an Viktor Orbán : In Ungarn zieht die Geldpolitik den Kürzeren

Das Hauptgebäude der ungarischen Nationalbank in Budapest Bild: Helmut Fricke

Kluge Geldpolitik zieht gegen eine unkluge Wirtschaftspolitik den Kürzeren. Das zeigt sich eindrucksvoll in Ungarn. Dort stemmt sich die Zentralbank seit eineinhalb Jahren gegen die Inflation und die Schwäche der Nationalwährung Forint. Aber die Bemühungen der Währungshüter wurden von der nationalkonservativen Regierung konterkariert. Das führt nun zu einem Kräftemessen zwischen der Magyar Nemzeti Bank (MNB) und dem Kabinett des Ministerpräsidenten Viktor Orbán.

Ungewöhnlich scharf teilt dessen früherer Günstling György Matolcsy, der Präsident der MNB, öffentlich aus. Zuletzt kritisierte Matolcsy die unangemessene Wirtschaftspolitik im Parlament und sprach von einem fehlerhaften Krisenmanagement. „Wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass sich die ungarische Wirtschaft in einer Beinahe-Krisensituation befindet“, sagte der oberste Währungshüter.

Die Inflation werde im nächsten Jahr 8 bis 15 Prozent betragen. Grund seien der Energiepreisboom und die Inflation bei Lebensmitteln. Ebenso merkte der oberste Notenbanker an, dass Ungarn nach Bulgarien die zweitniedrigste landwirtschaftliche Produktivität in der EU aufweise. Hinzu kommt, dass die wirtschaftspolitische Koordinierung zwischen Regierung und Zentralbank gestört sei und dies viele teuer zu stehen komme. Ungarn sei das einzige Land, das mehr Benzin und Gasöl verbraucht als vor der Energiekrise, sagte Matolcsy.

Ungarn fehlen beträchtliche EU-Mittel

Den Staatshaushalt 2021 bezeichnete er zudem als „Kunstfehler“. Die MNB habe schon im vergangenen Jahr vergeblich versucht, die Orbán-Regierung zur Aufgabe zahlreicher Investitionsprojekte zu bewegen. In diesem Jahr wird das kleine mitteleuropäische Land eine Neuverschuldung von rund 6 Prozent der Wirtschaftsleistung erreichen und damit doppelt so hoch liegen wie der EU-Durchschnitt. Die Schuldenlast insgesamt beträgt rund ein Viertel und damit weniger als der EU-Schnitt. Doch fehlen Ungarn wegen eines Streits über die Rechtsstaatlichkeit beträchtliche EU-Mittel. Das Land ist einer der größten Nettoempfänger in der Gemeinschaft.

Ungarns Zwillingsdefizit ist das zweithöchste in der EU nach Rumänien. 2023 werde Ungarn hier aber sogar „Spitzenreiter“ sein, prophezeit Matolcsy. Als wichtigste Probleme nannte er die fehlenden Investitionen in die Energieeffizienz und die mangelnde Vorbereitung der Landwirtschaft auf die Klimakrise. Dies müsse Priorität haben, denn Energieeffizienz ist der Schlüssel zum Ausweg.

Der Finanzminister reagierte auf Matolcsys Kritik defensiv. Auf Facebook schrieb er, der Präsident der Zentralbank habe zwar recht, dass es ein Problem gebe, aber das Problem betreffe alle: Die hohen Energiepreise trieben die Volkswirtschaften in ganz Europa in die Rezession. Als Ergebnis des Krisenmanagements sei das Wirtschaftswachstum in Ungarn bisher vergleichsweise hoch geblieben und die Arbeitslosigkeit niedrig.

Opposition richtet sich gegen den Notenbankpräsidenten

Eine Reaktion auf die Kritik Matolcsys war pikanterweise eine Anzeige der Oppositionspartei MSZP gegen den Notenbankpräsidenten wegen der Schwächung des Forint-Wechselkurses. Wie ihr Ko-Vorsitzender Imre Komjáthi erinnerte, habe Matolcsy vor dem Wirtschaftsausschuss des Parlaments erklärt, dass sich Ungarn am Rande einer Krise befinde und zu den vier bis fünf Ländern der Welt gehöre, die am meisten gefährdet seien. „Damit hat er die Spekulanten eingeladen. Er hat nicht nur den Forint zum x-ten Mal auf Talfahrt geschickt, sondern unser Land einer Bedrohung ausgesetzt, wie wir sie noch nie von einem Notenbankchef erlebt haben. Dies ist ein Verbrechen der Wirtschaftsgeschichte.“ Die MSZP hoffe, dass der Generalstaatsanwalt Matolcsy wegen der Folgen seiner Aussage zur Verantwortung ziehe.

Nun stemmt sich Ungarns Regierung gegen eine Rezession. Die Maßnahmen ihres Elf-Punkte-Aktionsplans und das neue Garantie- und Kreditprogramm „Fabrikrettung“ könnten sicherstellen, dass Ungarn die Rezession vermeidet und gleichzeitig die Vollbeschäftigung aufrechterhält und die Familien schützt, erklärte der Minister für wirtschaftliche Entwicklung, Márton Nagy, auf einer Veranstaltung der Garantieeinrichtung Garantiqa Hitelgarancia Zrt.

Dazu gehören die Unterstützung für energieintensive Mittelstandsunternehmen, die Fortsetzung des Széchenyi-Card-Programms, die Rettung von Fabriken, ein längeres Einfrieren der Zinssätze, die Schaffung einer nationalen Kapitalholding, das Kreditmoratorium für landwirtschaftliche Unternehmen, der Aktionsplan für den Tourismus, die Senkung der Versorgungskosten, die Beibehaltung der Preisobergrenzen für Lebensmittel und des Einfrierens der Zinssätze für Haushalte sowie das Einfrieren der Zinssätze für Studentendarlehen.

Langfristig hält er ein neues wirtschaftliches Strategiemodell für erforderlich, da die geopolitischen Spannungen und die Energiekrise Ungarn vor Herausforderungen stellten, die nur mit einem neuen Modell angegangen werden könnten.