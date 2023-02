Hierzulande werden die letzten Kernkraftwerke abgeschaltet. In Schweden ist der deutsche Staat neuerdings über den Energieversorger Uniper an drei Atomanlagen beteiligt. An Ausstieg denkt dort keiner.

Hoch oben im Norden Europas verdient ein Atomkraftwerk gutes Geld für seine Eigentümer. Oskarshamn 3 heißt die Anlage in der gleichnamigen schwedischen Kleinstadt an der Ostseeküste, rund 340 Kilometer südlich von Stockholm. Der Betrieb von Atomkraftwerken ist in Zeiten hoher Strompreise in der Regel ein einträgliches Geschäft. Denn wenn sie einmal gebaut sind, sind die Betriebskosten vergleichsweise niedrig und die Gewinne entsprechend hoch.

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Oskarshamn ist nur eines von mehreren Dutzend Atomkraftwerken, die in Europa in Betrieb sind. Und doch ist es ein besonderer Fall. Ein Teil der Gewinne, die hier in der schwedischen Provinz erwirtschaftet werden, fließt nämlich an einen Staat, der mit Atomkraft eigentlich nichts mehr zu tun haben will: an die Bundesrepublik Deutschland. Denn Mehrheitsgesellschafter von Oskarshamn 3 ist der von der Erdgaskrise schwer gebeutelte Düsseldorfer Energiekonzern Uniper – und der musste Ende vergangenen Jahres verstaatlicht werden, um ihn vor dem Zusammenbruch zu bewahren.