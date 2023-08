In Chinas reichstem Viertel fühlte sich unser ehemaliger Schanghai-Korrespondent einst wie in Beverly Hills. Nun aber weicht der Glamour dort autoritärer Beklemmung. Ein wehmütiger Abschied aus der Wirtschaftsmetropole.

Als Lisa und ihr Mann kürzlich vor dem Wellington-Ball ein Selfie in Abendrobe und Smoking posteten, kam es noch mal hoch, das alte Gefühl: mitten in China in einer amerikanischen Fernsehserie zu leben.

In Schanghai ist Wellington eine der besten internationalen Schulen der Stadt. Die Arbeitgeber der Ausländer, die hier ihre Kinder anmelden, zahlen bis zu 365.000 Yuan Gebühren, 46.000 Euro, im Jahr. Dafür dürfen die Eltern vor den Sommerferien in einem Schanghaier Fünfsternehotel feiern. In diesem Jahr zeigte die Stellwand vor dem Ballsaal neben den Logos der Platin-, Gold- und Silbersponsoren „Havana Nights“ als Partymotto an.