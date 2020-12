Nachhaltiges Wachstum? : Der Osten steht unter Strom

Tesla in Grünheide, VW in Zwickau, CATL nahe Erfurt: Ostdeutschland will zu einem der europäischen Zentren der Elektromobilität werden. Doch etwas Entscheidendes fehlt bislang noch.

Wenn es um die wirtschaftliche Entwicklung in den ostdeutschen Bundesländern geht, gibt es häufig wenig Erfreuliches zu berichten. Zwar hat sich die Wirtschaftsleistung der nicht mehr ganz so neuen Länder seit der Wiedervereinigung vervierfacht. Das durchschnittliche Bruttoinlandsprodukt (BIP) je Einwohner verharrte zuletzt aber bei 73 Prozent des gesamtdeutschen Durchschnitts.

Auch die Arbeitslosenquote liegt noch 1,7 Prozentpunkte höher als in den westdeutschen Bundesländern. Jüngstes Beispiel für den Abbau von Stellen ist der Süßwarenhersteller Haribo, der sein einziges Werk in Ostdeutschland schließt, um die Produktion im Rheinland zu bündeln. „Was in den neuen Ländern fehlt, sind strukturstarke Regionen mit einer hohen Produktivität und hochbezahlten Arbeitsplätzen“, heißt es im Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der deutschen Einheit mehr als 30 Jahre nach dem Mauerfall.

Doch es gibt einen Bereich, in dem sich das nach dem Willen der ostdeutschen Ministerpräsidenten ändern soll: die Elektromobilität. Vor allem in Brandenburg ruhen auf ihr große Hoffnungen. Über Monate umwarb die SPD-geführte Landesregierung Tesla-Chef Elon Musk, bis dieser Ende 2019 ankündigte, dass die erste Fabrik seines Unternehmens in Europa in der Nähe von Berlin entstehen soll. Noch steht die endgültige Genehmigung des 4 Milliarden Euro schweren Projekts seitens des Landesumweltamts aus. Mit Hilfe von vorläufigen Einzelgenehmigungen hat Tesla in den vergangenen Monaten aber schon große Teile der Produktionshallen errichtet.

Die Gefahr, dass Tesla alles wieder abreißen muss, wird als gering eingeschätzt, schließlich werden vorzeitige Baumaßnahmen nur dann genehmigt, wenn aller Wahrscheinlichkeit nach auch das Projekt als Ganzes grünes Licht bekommt. So spricht vieles dafür, dass am Rand der brandenburgischen Kleinstadt Grünheide schon bald rund 12.000 Mitarbeiter eine halbe Million Elektroautos im Jahr herstellen werden, wie es der Plan vorsieht. Mit der beabsichtigten Erweiterung des Werks um eine Batteriefabrik könnte die Zahl der Arbeitsplätze sogar auf bis zu 40.000 steigen.

Landeswirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) macht keinen Hehl daraus, wer sein Vorbild ist. „Ich hoffe, dass man in zwanzig Jahren auf Brandenburg so schaut wie heute auf Bayern, dass wir dann unter den Top 3 der Bundesländer sind“, sagte der gelernte Chemieingenieur im Frühjahr. Gemessen daran, dass im Süden Brandenburgs mit dem Kohleausstieg in den kommenden Jahren erst noch mal zahlreiche Arbeitsplätze wegfallen, ist das ein ambitioniertes Ziel. Noch arbeiten im Brandenburger Teil des Lausitzer Reviers rund 4500 Menschen in der Braunkohle.

Doch Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) lässt keinen Zweifel daran, dass die Zeichen auf Wandel stehen. Er will Brandenburg zu einem der europäischen Zentren der Elektromobilität machen. Ein wichtiger Eckpfeiler ist neben Tesla die Investition des Chemiekonzerns BASF in Schwarzheide. Das Unternehmen will dort von 2022 an Kathoden herstellen, die für die Herstellung von Batterien für Elektroautos benötigt werden.

BASF spricht von einem der wichtigsten Projekte des Konzerns weltweit, 400.000 Batterien sollen jährlich mit Kathoden aus Schwarzheide entstehen. Ob die Bauteile auch bei Tesla in Grünheide zum Einsatz kommen, ist noch unklar. Zwar ist die Zahl der dadurch entstehenden Arbeitsplätze im Vergleich zu Tesla überschaubar. Die Rede ist von bis zu 200. Allerdings hat BASF kürzlich angekündigt, in Schwarzheide außerdem eine Pilotanlage für das Recycling von Batterien bauen zu wollen. Der Konzern hatte 1990 das Synthesewerk Schwarzheide aus DDR-Zeiten übernommen.

Vorreiter bei erneuerbaren Energien?

Ebenfalls in Brandenburg hat in diesem Sommer der amerikanische Batteriehersteller Microvast Richtfest für seine neue Europazentrale gefeiert. In Ludwigsfelde sollen Lithium-Ionen-Batteriesysteme entstehen. Die Landesregierung führt Investitionen wie diese auch darauf zurück, dass das Land bei der Erzeugung erneuerbarer Energien so gut dastehe. Rein rechnerisch sei Brandenburg schon 2018 in der Lage gewesen, seinen Bruttostromverbrauch zu knapp 92 Prozent aus solchen Energieträgern zu decken.