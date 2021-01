Steigende Verkaufszahlen : Norwegen im Elektroauto-Rausch

Lange Zeit war der norwegische Markt für die Autoindustrie wegen seiner überschaubaren Größe relativ uninteressant. Doch weil das skandinavische Land mit seinen fünf Millionen Einwohnern schon seit längerem vehement in die Förderung von Elektroautos investiert, hat sich das geändert. Norwegen hat eine Vorbildfunktion für eine Branche, die inzwischen die Elektromobilität stark vorantreibt. Und inzwischen ist es das erste Land der Welt, in dem in einem Jahr mehr als die Hälfte aller Neuzulassungen elektrisch angetrieben sind.

Gut 54 Prozent aller rund 140.400 in Norwegen neu angemeldeten Fahrzeuge verfügten im vergangenen Jahr über einen Elektromotor. Im Jahr 2019 betrug dieser Anteil noch 42,4 Prozent. Schon damals erreichten Benziner und Diesel lediglich Marktanteile von jeweils 16 Prozent. Im vergangenen Jahr sind sie noch einmal auf 8 beziehungsweise rund 9 Prozent gefallen. In Deutschland kamen Verbrennungsmotoren vergangenes Jahr noch auf einen kombinierten Marktanteil von rund zwei Dritteln. Reine Elektroautos stellten dagegen 6,7 Prozent der Neuzulassungen.

Mehr zum Thema 1/

Entsprechend führen in Norwegen inzwischen batteriebetriebene Automodelle die Liste der meistverkauften Fahrzeuge an. Ganz vorn liegt der Audi E-tron, es folgen das Tesla Model 3, der ID.3 von Volkswagen sowie der Nissan Leaf. Bemerkenswert ist dabei die Entwicklung des ersten reinen VW-Elektroautos. Der ID.3 kam erst im September auf den Markt, in den letzten vier Monaten des Jahres ließen die norwegischen Behörden aber insgesamt noch gut 7750 Stück von dem Modell zu.

Für Audi-Chef Markus Duesmann ist Norwegen der progressivste Markt der Welt, wie er kürzlich sagte. Er kann sich darüber freuen, dass das meistverkaufte Auto dort der Audi E-tron ist – wohlwissend, dass das teure, allradgetriebene Modell im oft schneebedeckten Land viele Vorteile hat, dank der großzügigen staatlichen Förderungen für etliche Norweger aber auch erschwinglich wurde. So erhebt Norwegen schon seit dem Jahr 1990 keine Import- beziehungsweise Verkaufssteuer auf Elektroautos. Seit dem Jahr 2001 sind sie zudem von der Mehrwertsteuer in Höhe von 25 Prozent ausgenommen. Die damit einhergehende Preisreduktion hat im vergangenen Jahr dazu geführt, dass Audi in Norwegen gut 9200 E-trons verkaufte. Im zwanzig Mal größeren Heimatmarkt Deutschland ließen die Behörden dagegen im selben Zeitraum gut 8100 Stück des Audi-Elektroautos zu.

Intakte Infrastruktur für E-Mobilität

Zudem steckt der norwegische Staat bekanntlich seine Gewinne aus dem Verkauf fossiler Energieträger in die Mobilität der Zukunft und errichtet beispielsweise Ladestationen auch in ländlichen Regionen. Viel Wert hat Norwegen dabei auf ein flächendeckendes Schnelllade-netz gelegt und dessen Ausbau seit dem Jahr 2017 gefördert. Das Ziel lautete damals, an den Hauptverkehrsachsen des Landes alle 50 Kilometer mindestens zwei Schnellladepunkte zu errichten. Inzwischen sei das Programm erfolgreich ausgeführt, heißt es von der Norwegian Electric Vehicle Association, einer Lobbyorganisation für Elektromobilität.

Zudem verteuert das Land die Nutzung fossiler Antriebe. Eine schon bestehende Abgabe auf Kohlendioxid soll bis zum Jahr 2030 schrittweise auf umgerechnet 195 Euro je Tonne CO2 steigen, derzeit liegt sie bei rund 57 Euro. Zum Vergleich: In Deutschland wurde dieses Instrument erst in diesem Jahr eingeführt. Seitdem werden 25 Euro Abgabe je Tonne CO2-Emissionen fällig, auch auf Kraftstoffe. Benzin hat sich dadurch um 7 Cent je Liter verteuert, Diesel um 8 Cent.

Während Audi und Volkswagen mit ihren Elektroautos E-tron und ID.3 ihre Marktanteile in Norwegen steigern konnten, sieht es für den amerikanischen Tesla-Konzern anders aus. Absolut verkaufte Tesla im vergangenen Jahr 7770 neue Model 3, im Vorjahreszeitraum waren es noch doppelt so viele. Der Marktanteil fiel von 11 Prozent im Jahr 2019 auf 5,5 Prozent. Die Tesla-Modelle S und X schafften es derweil nicht mehr in die Liste der 20 meistverkauften E-Autos in Norwegen.

Dass Tesla Marktanteile verlieren würde, je mehr neue Wettbewerber in den Markt eintreten, war klar. Und sosehr sich gerade die deutschen Automanager über ihre jüngsten Verkaufserfolge im größten Stromautomarkt Europas freuen können, wird sicher niemand den amerikanischen Elektropionier unterschätzen. Denn noch immer besitzt Tesla einen erheblichen Vorsprung in der Vernetzung. Die Software eines Tesla lässt sich vom Fahrer über das Mobilfunknetz leicht auf den neuesten Stand bringen, während die Kunden der Konkurrenz mit ihren klassischen Steuergeräten die jeweiligen Werkstätten aufsuchen müssen.

Weniger erfolgreich hat in Norwegen der BMW-Konzern mit seinem Stromer i3 abgeschnitten. Das elektrische Stadtvehikel, das die Münchner schon im Jahr 2013 auf den Markt gebracht haben, ist von Konzernchef Oliver Zipse in die Verlängerung bis zum Jahr 2024 geschickt worden: „Wir sind uns sicher: Der i3 hat noch großes Potential“, sagte Zipse im Herbst 2019. Nachdem der i3 in Norwegen 2019 laut BMW noch 5200 Mal verkauft worden ist, brachte er es ein Jahr später allerdings nur noch auf 2829 Neuzulassungen – lediglich Platz 10 im Ranking. Bei BMW erklärt man sich das bescheidene Resultat mit einer deutlichen Segmentverschiebung: weg von der Kompaktklasse des i3, hin zu Ober- und Mittelklasse, also Audi E-tron und Tesla Model 3.