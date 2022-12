Wirecard-Manager vor Gericht : Ein Strafprozess mit einmaliger Dimension

Um 9.42 Uhr betritt Markus Braun den Gerichtssaal in der Münchner Justizvollzugsanstalt Stadelheim. Laptop unter dem Arm und komplett in Schwarz gekleidet, nimmt er nach einigen strammen Schritten zwischen seinen Strafverteidigern Platz. Schlanker sei er geworden, bemerken Beobachter, die Braun während seiner Zeit als Vorstandschef von Wirecard getroffen haben.

Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge Henning Peitsmeier Wirtschaftskorrespondent in München. Folgen Ich folge

Die Strafjustiz hat die Verhandlung, für die mindestens 100 Termine bis Januar 2024 vorgesehen sind, bewusst in den modernen Gerichtssaal im Münchner Stadtteil Giesing verlegt. Dort können Braun und der Mitangeklagte Oliver Bellenhaus, die beide weiter in Untersuchungshaft sitzen, ohne größere Umwege aus ihren Gefängniszellen in den Gerichtssaal geführt werden. Zudem gelten hier deutlich höhere Sicherheitsvorkehrungen als an anderen Gerichten.

Dadurch verzögerte sich der Prozessauftakt jedoch am Donnerstagmorgen. Mit 45 Minuten Verspätung eröffnete der Vorsitzende Richter Markus Födisch den Mammutprozess. Deutlich mehr Pressevertreter und Besucher als offenbar geplant mussten durch die Sicherheitsschleusen in den Gerichtssaal gebracht werden. Man habe allen die Möglichkeit geben wollen, an dem Prozess teilzunehmen, bittet Födisch um Verständnis.

Auf seine kurzen Fragen antwortet der Angeklagte Braun mit kurzen und klaren Antworten. Geboren am 5. November 1969 in Wien? „Das ist richtig.“ Dann bejaht Braun auf Nachfrage, dass er Österreicher ist, verheiratet und von Beruf Wirtschaftsinformatiker. Als die JVA München-Stadelheim als derzeitiger Wohnort genannt wird, nickt Braun.

Die Staatsanwaltschaft sieht eine Bande am Werk

Die Staatsanwaltschaft wirft Braun und seinen beiden Mitangeklagten vor, innerhalb von Wirecard mit weiteren Personen eine Bande gebildet zu haben, die Bilanzen gefälscht, bewusst falsche Marktinformationen herausgegeben und verschiedene Banken und Kreditgeber um rund 3,1 Milliarden Euro gebracht haben soll. Mit Routine, aber auch geprägt durch ein gewisses Selbstbewusstsein trägt Staatsanwalt Matthias Bühring, unterstützt durch zwei Kollegen, am Donnerstag den 87 Seiten langen Anklagesatz im Gerichtssaal vor. Im Ermittlungsverfahren und auch später in den Haftprüfungen stand die Strafjustiz fast ausnahmslos auf der Seite der Anklagebehörde. So sitzen Braun und Bellenhaus, trotz dessen ausführlichen Einlassungen, bis heute in Untersuchungshaft.

Als besondere Bestätigung ihrer Arbeit dürfte die Staatsanwaltschaft jedoch empfinden, dass die Wirtschaftsstrafkammer ihre Mitte März 2022 vorgelegte Anklage nach einer eingehenden Prüfung im September vollumfänglich zuließ. Insgesamt umfasst die Anklageschrift gegen den früheren Konzernchef Braun, Bellenhaus sowie den früheren Wirecard-Chefbuchhalter Stephan von Erffa 474 Seiten, die Beiakten zu dem Verfahren füllen mehr als 700 Aktenordner.

Die Dimension des Bilanzskandals von Wirecard ist selbst für die erfahrenen Staatsanwälte und Kriminalbeamten aus München einmalig. Die Sonderkommission „Treuhänder“ der Münchner Polizei untersuchte 340 Unternehmen, 450 Personen sowie 1100 Bankverbindungen. In Deutschland kam es zu rund 40 Durchsuchungen, aufgrund des globalen Firmengeflechts von Wirecard wurden mehr als doppelt so viele Razzien in Europa, der Golfregion und in Asien durchgeführt. Allein in Singapur, Sitz des Treuhänders Citadelle, wurde die Staatsanwaltschaft München I ein Dutzend Mal mit Rechtshilfeersuchen vorstellig.

Es geht um Bilanzfälschung, Marktmanipulation und Untreue

Auf dieser Grundlage werfen die Strafverfolger den drei Angeklagten Bilanzfälschung, Marktmanipulation und Gewerbsmäßigen Bandenbetrug in Milliardenhöhe vor, als Konzernchef muss sich Braun außerdem noch der mutmaßlichen Untreue stellen. Im Gerichtssaal der JVA München-Stadelheim trägt die Staatsanwaltschaft die Komplexe über mehrere Stunden hinweg vor.