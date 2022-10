EU-Gipfel : Deutschland in der Energie-Defensive

Der Ton in der EU-Energiedebatte wird schärfer, Deutschland gerät zunehmend in die Defensive. Stand lange die Sorge um die Gasversorgung im Mittelpunkt, herrscht nun in vielen Teilen Europas Alarmstimmung wegen der hohen Gaspreise. Beinahe zwei Drittel der EU-Staaten fordern einen Preisdeckel auf Gas – und das sofort. Auch EU-Ratspräsident, Charles Michel, drang am Donnerstag zum Auftakt des EU-Gipfeltreffens in Brüssel darauf, jetzt schnelle Schritte zu beschließen, die den Preis unmittelbar senken.

Es gebe große Einigkeit unter den EU-Staaten, betonte der französische Präsident Emmanuel Macron. Er werde alles daran setzen, Bundeskanzler Olaf Scholz zu überzeugen. „Es ist nicht gut, weder für Deutschland noch für Europa, wenn es sich isoliert“, betonte er und wiederholte auch die Forderung nach einem neuen – durch EU-Schulden finanzierten – Solidaritätsmechanismus.

Für Deutschland ist das ein Problem. Andere Staaten, etwa in Südeuropa, können nach Ansicht von Fachleuten auch mit einem Gaspreisdeckel auf ausreichende Lieferungen hoffen. Für Deutschland sieht das anders aus – und von Süden aus kann es nicht mit so viel Gas beliefert werden, um Engpässe zu vermeiden.

Deshalb wehrt sich die Bundesregierung mit allen Mitteln gegen einen wie auch immer ausgestalten Gaspreisdeckel. „Wir müssen, was wir entscheiden, so einrichten, dass es funktioniert“, warnte Scholz. „Nicht dass es nachher kein Gas gibt. Damit ist auch niemanden geholfen.“

Kaum Unterstützung für Scholz

Ähnlich sehen das jedoch nur wenige Staaten. Die Niederlande gehören ebenso dazu wie Irland, Dänemark, Luxemburg, Österreich und Ungarn. Allerdings werden die Berliner Bedenken um die Versorgungssicherheit von der Europäischen Kommission geteilt. Vor allem die Tanker mit verflüssigtem Gas (LNG) würden einfach abdrehen, wenn die EU den Preis auf niedrigem Niveau deckele, warnt auch sie.

Die Kommission hat deshalb lange darauf gesetzt, die Differenzen über den Gaspreisdeckel zu übertünchen und die Debatte so schlicht zu verzögern. Sie hat zunächst vorgeschlagen, die Preise durch Verhandlungen mit „verlässlichen Partnern“ wie den USA, Algerien, vor allem aber Norwegen zu senken. Gerade Norwegen verdient angesichts der relativ niedrigen Förderkosten von eher 10 Euro je Megawattstunde viel Geld.

Bisher aber haben die Verhandlungen zu keinem greifbaren Ergebnis geführt. Die nächste Abwehrlinie war der – auch von Bundesregierung vorgeschlagene – gemeinsame Gaseinkauf. 15 Prozent des Gases, das zum Wiederauffüllen der Speicher nach diesem Winter benötigt wird, sollen die Europäer nach dem am Dienstag vorgelegten Krisenpaket der Kommission gemeinsam einkaufen. Das soll verhindern, dass die Staaten im gegenseitigen Überbietungswettbewerb wie in diesem Sommer die Preise treiben.

Die Hoffnung hinter diesen weitgehend unumstritten Vorschlägen war, dass darüber die Forderungen nach einem Preisdeckel leiser werden würden. Das gilt auch für den Vorschlag, bis März 2023 einen neuen Preisindex für Gas zu entwickeln, der besser spiegelt, dass die EU inzwischen viel LNG kauft. Die Kommission hofft darauf, dass die Gaspreise in der Zwischenzeit sinken und sich die Debatte entspannt. Tatsächlich sind die Preise seit dem Sommer, als die Terminkontrakte des Amsterdamer Leitindex TTF auf 350 Euro je Megawattstunde stiegen, unter 150 Euro gefallen. Am Spotmarkt, wo das Gas auf kurze Frist gehandelt wird, sind es sogar nur noch 70 Euro.

Kein spanisches Gas für Berlin

Dennoch ist das Kalkül der Kommission zumindest bisher nicht aufgegangen. Im Gegenteil: Die Preisdeckel-Debatte hat eher Fahrt aufgenommen. Auch der Vorstoß der Kommission, für den TTF-Spotmarkt „als letztes Mittel“ einen dynamischen Preisdeckel für diesen Winter zu prüfen, hat daran nichts geändert. Dazu ist dieser Minideckel an zu viele Bedingungen geknüpft, etwa an extreme Preisausschläge und dass die Versorgungssicherheit nicht gefährdet ist.

Letztlich wirkt der Vorschlag eines „Marktkorrekturmechanismus“ so, als sei er von vorneherein dafür gedacht, nie eingesetzt zu werden. Dennoch sperrt sich die Bundesregierung auch dagegen. Die Entscheidung über den Korrekturmechanismus werden allerdings am Ende ohnehin die Energieminister treffen müssen – zur Not mit qualifizierter Mehrheit gegen Deutschland, heißt es schon in Brüssel.

Die Kommission wiederum wird sich nach dem Gipfel noch einmal mit dem ebenfalls von Deutschland abgelehnten Preisdeckel für die Gasnutzung in der Stromerzeugung befassen müssen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das „Iberische Modell“, das Spanien und Portugal schon eingeführt haben, um den Strompreis zu senken, zwar schon mehrfach als Option genannt. Von einem konkreten Gesetzesvorschlag aber ist sie zurückgeschreckt, weil das Modell in Spanien zu einem Anstieg des Verbrauchs geführt hat und die Kosten immens wären, weil der Staat die Differenz zwischen dem Weltmarktpreis für das Erdgas und dem Preis, den die Stromerzeuger zahlen, ausgleichen müsste.

Unabhängig von der europäischen Debatte musste Scholz schon vor dem Beginn des Gipfeltreffens eine Niederlage verzeichnen. Der französische Präsident Macron einigte sich mit den Regierungschefs von Spanien und Portugal auf eine Lösung im dem seit Wochen schwelenden Streit um die geplante Midcat-Pipeline. Die Bundesregierung hatte darauf gehofft, durch diese Pipeline über die Pyrenäen von Spanien durch Frankreich zunächst mit Gas und später mit Wasserstoff versorgt zu werden. Macron hatte sich mit dem Argument gegen das Projekt gestellt, damit werde fossile Infrastruktur gefördert, was in Berlin auf heftige Kritik gestoßen war. Midcat soll nun durch einen „grünen Korridor“ von Barcelona nach Marseille ersetzt werden, der „grünen“ Wasserstoff und zuerst Erdgas transportieren soll.