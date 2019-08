Mächtige Technologie : In China werden ausländische Unternehmen bald totalüberwacht

Am Ende soll im größten Markt der Welt eine Datenbank stehen, in der jedes Unternehmen und jeder Angestellte gläsern sind für den Staat: Alle erdenklichen Informationen darüber, wer wann und wie folgsam die ihm auferlegten Steuern gezahlt hat. Welche Firma wie viele Emissionen ausstößt. Wer mit einem Zulieferer zusammengearbeitet hat, der der Staatsmacht schon einmal unangenehm aufgefallen ist.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. F.A.Z.

Diese Vision, so beschreibt es die Europäische Handelskammer in China, sei gar keine, sondern bald Realität. Es handele sich um das erklärte Ziel des chinesischen Sozialkreditpunktesystem, mit dem die Pekinger Führung in Zukunft die Unternehmen totalüberwachen und nach den Vorstellungen der Kommunistischen Partei steuern wolle. Ein gigantischer Pool an Informationen über alles und jeden soll entstehen, der mit Hilfe Künstlicher Intelligenz gigantische Datenberge durchforstet. Beaufsichtigt wird die Bewertung der Informationen vom Staatsrat und von der chinesischen Zentralbank.

Nicht die unsichtbare Hand des Marktes ist es am Ende, die Chinas Wirtschaft in der Vorstellung der Partei lenken soll, sondern deren „digitale Hand“, wie die Kammer schreibt: Pekings allmächtiger Algorithmus, der „die Art, wie in China Geschäfte gemacht werden, für jedes Unternehmen und jeden Marktteilnehmer fundamental ändert“.

Sozialkreditsystem? Diesen Begriff kennen Zeitungsleser in aller Welt vor allem im Zusammenhang mit der Kontrolle der chinesischen Staatsbürger, nicht unbedingt in Verbindung mit der Wirtschaft. Viel ist geschrieben worden über die Pläne der Führung, mithilfe von allen möglichen Daten das Verhalten jedes Bürgers in jeder erdenklichen Lebenslage zu beurteilen wie etwa der Frage, ob dieser auch oft genug seine Eltern besuche.

Es geht „um Leben und Tod“

Mehr als 11 Millionen Mal wurde Menschen in der Volksrepublik laut einem Bericht der Staatszeitung „Global Times“ bis Ende April schon verweigert, einen Flug zu buchen zur Strafe dafür, dass ihre Sozialkreditpunkte einen schlechten Stand aufgewiesen hatten. 4,3 Millionen Mal wurde deshalb ebenso das Buchen eines Hochgeschwindigkeitszugs unmöglich gemacht.

Was jedoch kaum jemand weiß: Der ausländischen Wirtschaft drohen in China bald ähnliche Strafen bei schlechter Beurteilung im Sozialkreditpunktesystem. Im schlimmsten Fall können Unternehmen auf einer schwarzen Liste landen, die ihnen das Geschäft in der Volksrepublik verbietet. Es gehe um „Leben und Tod“, formuliert drastisch der Präsident der Europäischen Handelskammer in China, Jörg Wuttke.

Einen „Weckruf“ nennt die Kammer ihre fast 40 Seiten lange Studie zum Sozialkreditsystem für Unternehmen, das sie an diesem Mittwoch vorgestellt hat. Zwar sei das System, an dem Chinas Staat seit dem Jahr 2014 arbeite, noch weit von seinem Start entfernt. Doch laufe bereits im Herbst eine Testphase an. Auch ausländische Unternehmen müssten damit rechnen, bald totalüberwacht und bewertet zu werden, mit möglicherweise drastischen Folgen.

Keineswegs nur Schlechtes führt die Studie über das System auf. Das mit strikterer Überwachung Umweltsünder viel öfter an den Pranger gestellt werden und Steuervergehen weitaus großflächiger und effizienter geahndet werden sollen, könne gerade für europäische Unternehmen in China gegenüber ihren chinesischen Wettbewerbern ein Vorteil sein, heißt es in der Studie.

In der Tat ist zunächst wenig daran auszusetzen, dass sich Firmen an die Regeln halten sollen. Auch wenn Pekings Verfolgungsmethoden dabei drastisch sind: so ist ein wesentliches Merkmal des Systems, dass etwa ein Pharmaunternehmen, das in einer fern abgelegenen Provinz in Chinas Norden von der Steuerbehörde wegen eines Vergehens als „nicht vertrauenswürdig“ bezeichnet wird, aufgrund dieses durch die allwissende Datenbank transportierten Urteils auch von der Gesundheitsbehörde in Peking keine Zulassung für den Vertrieb eines Medikaments erhält. Auch von öffentlichen Ausschreibungen könnte ein Unternehmen ausgeschlossen werden.