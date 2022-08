Hunger in Asien : In Asien hungern immer mehr Menschen

Viele der Witwen von Arbeitern auf den Teefeldern hungern schon. Ihr Geld reicht vorn und hinten nicht. Witwen mit Kindern können sich schon lange nur noch eine Mahlzeit pro Tag leisten“, erzählt Michael Kreitmeir. Rund um ein Kinderheim hat er ein ganzes Netzwerk von Hilfswerken in dem krisengeplagten Sri Lanka aufgebaut. „Krankheit führt in diesen Tagen sofort zu Elend und Hunger bei diesen Menschen“, sagt er. Noch katastrophaler als in Sri Lanka ist die Lage in Afghanistan. Ein gutes Jahr ist es her, dass die Taliban die Macht an sich gerissen haben. Mehr als eine Million Kinder unter fünf Jahren litten unter andauernder akuter Mangelernährung, meldet die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW). Das World Food Program warnt, dass in der mittelafghanischen Provinz Ghor mit ihren fast 800.000 Einwohnern eine Hungernot ausbreche.

„Menschen lassen Mahlzeiten aus, essen über ganze Tage nichts oder greifen auf extreme Bewältigungsmechanismen zurück, um für ihr Essen zu zahlen. Dazu zählt etwa, dass Kinder zum Arbeiten geschickt werden“, warnt HRW. Fast 20 Millionen Menschen, die Hälfte der Bevölkerung Afghanistans, litten unter Ernährungsunsicherheit der Stufe 3, die eine Krise beschreibt, oder Stufe 4, die für einen Notfall steht.