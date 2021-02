Impfreihenfolge geändert : Schwerkranke werden früher geimpft

Aktualisiert am

Schwerkranke sollen früher gegen Corona geimpft werden als bisher vorgesehen. Hausärzte und Lehrer rutschen trotz der Forderungen ihrer Interessensvertreter in der Impfreihenfolge nicht nach vorne.

Endlich dran: Zwei Senioren erhalten ihre Impfung in einer Arztpraxis in Mecklenburg-Vorpommern. Bild: dpa

Weil der neue Corona-Impfstoff von Astra-Zeneca in Deutschland nicht für Personen im Rentenalter eingesetzt wird, hat die Bundesregierung die Impfverordnung geändert. Die Neuordnung tritt sofort in Kraft und enthält verschiedene Anpassungen in der Reihenfolge der Impfkandidaten (Priorisierung). Die neue Impfverordnung liegt der F.A.Z. vor.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin F.A.Z.

Geplant ist, Personen, die jünger als 65 Jahre sind, verstärkt mit dem Präparat von Astra-Zeneca zu immunisieren, damit für Ältere ausreichend Impfstoff von Biontech/Pfizer und Moderna zur Verfügung steht. Zudem sollen Patienten mit schweren Krankheiten, etwa mit Krebs oder chronischen Lungen-, Leber- oder Nierenleiden, schneller als bisher an die Reihe kommen. Sie rücken von Priorisierungsstufe 3 auf 2 vor. Das gilt auch für eine größere Gruppe von Diabetikern als bisher.

Früher berücksichtigt werden überdies fettleibige Patienten mit einem Body-Mass-Index von mehr als 40, Bürger mit Demenz, geistiger Behinderung, bipolarer Störung, Schizophrenie, schwerer Depression, Trisomie 21, Patienten nach Organtransplantationen sowie solche, denen ihr Arzt ein hohes Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf bescheinigt. Diese Atteste werden künftig von den Krankenversicherungen bezahlt. Neu ist auch, dass betreute Personen oder deren rechtliche Vertreter jeweils zwei enge Kontaktpersonen benennen können, die in ihrer Impfgruppe mitberücksichtigt werden. Die angepassten Reihenfolgen gelten sowohl für Erst- wie für Zweitimpfungen.

Mehr Eigenständigkeit für Bundesländer

Zudem wird es den Bundesländern erleichtert, die Impfungen eigenständig zu organisieren und – innerhalb der aktuellen Priorisierungsgruppe – einzelne Jahrgänge zeitversetzt einzuladen. Einige Regionen wie Bremen waren bereits so verfahren und hatten innerhalb der Kohorte der Über-Achtzigjährigen zunächst Senioren eingeladen, die die 90 Jahre bereits überschritten hatten.

Mit der Neufassung der Verordnung könne „die Impfkampagne weiter an Fahrt aufnehmen“, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag zur Begründung. Das geänderte Papier folge den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) am Robert-Koch-Institut.

Die Stiko hatte sich – entgegen der Zulassung der Europäischen Arzneimittelbehörde Ema – dafür ausgesprochen, das Astra-Zeneca-Vakzin nicht an Personen jenseits von 64 Jahren anzuwenden. „Wir reagieren auf erste Erfahrungen mit der Impfkampagne in der Praxis“, versicherte Spahn. „Ältere können so schneller als geplant geimpft werden.“

Andere Gruppen, die sich ebenfalls besonders exponiert fühlen, rücken allerdings nicht vor. Zum Beispiel niedergelassene Ärzte, Lehrer oder Erzieher, deren Interessensvertreter das gefordert hatten. Für die Mediziner bleibt es bei Gruppe 2, für die Lehrer und Erzieher bei Gruppe 3.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts hat Deutschland in den 44 Tagen seit Impfstart 4,3 Millionen Dosen erhalten, davon 4,1 Millionen von Biontech/Pfizer, der Rest von Moderna. Verimpft worden sind bisher knapp 3,3 Millionen Dosen, davon 2,3 Millionen als Erstimpfung, was 2,8 Prozent der Bevölkerung entspricht.

Der Astra-Zeneca-Impfstoff ist in Deutschland noch nicht angewendet worden. Es gibt in der ersten Priorisierungsgruppe, auf die sich die Injektionen derzeit noch beschränken, aber genügend Kandidaten für das neue Vakzin. Denn 48 Prozent der Empfänger sind medizinisches oder pflegerisches Personal, das in der Regel jünger als 65 Jahre alt ist. Es wird künftig vor allem das Astra-Zeneca-Produkt erhalten.