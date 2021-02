Corona-Impfstoffe : Impfen statt schimpfen

Pharmakonzerne stehen am Pranger, weil die Corona-Impfstoffe nicht so schnell geliefert werden wie erhofft. Aber nur ein Hersteller hat wirklich geschlampt.

Deutschland hat weniger Impfstoff-Dosen zur Verfügung, als sich das viele unterm Christbaum vorgestellt hatten. Wäre das zu vermeiden gewesen? Vermutlich schon – aber nur, wenn sich die Politik schon im vergangenen Frühling zu einem systematisch anderen Umgang mit der Corona-Seuche hätte durchringen können. Nachher ist man ja immer schlauer. Aber die Wahrheit ist, dass Ökonomen die Sache schon recht schnell nach dem Ausbruch der Seuche durchgerechnet hatten, allen voran der Amerikaner Michael Kremer, 2019 mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet. Und die Vorschläge blieben auch kein Geheimnis, die F.A.S. beispielsweise hat im vergangenen Mai darüber berichtet.

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Kremers Überlegung: Die zu erwartenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Schäden durch die Pandemie sind so groß, dass es sich für die Staaten lohnt, breit gestreut den Aufbau von Fertigungskapazitäten zur Impfstoffherstellung fördern sollten, damit die Pharmafirmen viele unterschiedliche Vakzine entwickeln und die erfolgreichen unter ihnen ab dem Tag der Zulassung in großen Mengen ausliefern können. Für Deutschland kommt Kremer in einer Kosten-Nutzen-Abwägung darauf, dass die Regierung idealerweise 21 Impfstoffhersteller unterstützen und dafür 13,6 Milliarden Dollar hätte ausgeben sollen; für die EU kommt er auf ein optimales Fördervolumen von rund 60 Milliarden Dollar. Der Ertrag, rechnet der Wissenschaftler vor, wäre fünfmal so groß gewesen.