Ferienhäuser : Der schwere Weg zum griechischen Katasteramt

Rechte erfassen

Für die Erfassung von Eigentumsrechten in Griechenland gibt es keine nationalen Stichtage und Fristen. Diese werden für Regionen oder Kommunen individuell festgelegt. Zu finden sind die entsprechenden lokalen Aufrufe auch in Englisch auf der Internetseite des griechischen Katasteramtes, http://www.ktimatologio.gr/sites/en/Pages/Default.aspx. Dort gibt es auch die Formulare für die Anmeldung von Grundstücksrechten. Wer die Fristen für die einfache Anmeldung seiner Eigentumsrechte verpasst, kann später noch in einem Einspruchsverfahren Rechte geltend machen. Doch das ist teurer, auch weil dann womöglich ein Rechtsanwalt und ein Architekt eingeschaltet werden müssen. Nach Ablauf der mehrjährigen Einspruchsfristen, die zum Teil auf mehr als zehn Jahre verlängert wurden, können immer noch Rechte geltend gemacht werden, doch gibt es dann unter Umständen nicht die Immobilie zurück, sondern eine Entschädigung.