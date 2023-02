Aktualisiert am

Auch im vierten Quartal gehen die Preise zurück. Es ist das zweite Mal in Folge. Für die nächste Zeit rechnen Fachleute mit einem weiteren Rückgang. Doch wird er wohl moderat ausfallen.

Stadtwohnungen im Münchner Stadtteil Maxvorstadt: Trotz rückläufiger Immobilienpreise in Deutschland sind die Wohnungen hier noch immer sehr teuer. Bild: Sven Simon

Die Immobilienpreise in Deutschland sind auch im vierten Quartal 2022 gesunken. Damit verfestige sich die Trendwende, teilte der Verband deutscher Pfandbriefbanken (VDP) am Freitag mit. Vom dritten zum vierten Quartal gingen die Preise nach Angaben des Verbands, dem die wichtigsten deutschen Immobilien­finanzierer angehören, um 2 Prozent zurück. Es war der zweite Rückgang im Quartalsvergleich in Folge.

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Immobilienpreise um 0,8 Prozent zu. Die Wohnimmobilienpreise stiegen im Zwölfmonatsvergleich um 2,1 Prozent, während sie auf Quartalssicht um 1,8 Prozent fielen. Sowohl im Vorjahres- als auch im Quartalsvergleich verbilligten sich Gewerbeimmobilien. Auf zwölf Monate betrachtet, sanken ihre Preise um 4,4 Prozent, gegenüber dem dritten Quartal um 2,9 Prozent.

„Wir rechnen auch für die nächsten Quartale mit Rückgängen – allerdings insgesamt weiterhin auf moderatem Niveau“, sagte VDP-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt. Die gesunden Rahmenbedingungen des deutschen Marktes sollten dazu beitragen, die aktuelle Preiskorrekturphase gut zu verkraften. „Denn selbst wenn die Preise über einen längeren Zeitraum in Summe um 15 Prozent nachgeben sollten, stünden wir gemessen an der Entwicklung des Gesamtindex auf dem Preisniveau von Anfang 2020.“

VDP-Präsident Georg Reutter, im Hauptberuf Vorstandsvorsitzender der DZ Hyp, hatte im Dezember die steigenden Zinsen als Gegenwind im Immobiliengeschäft bezeichnet. Der Immobilienmarkt sei in eine Pause gegangen, der Umfang der Transaktionen sei spürbar rückläufig, sagte er damals. Reutter hielt einen Rückgang der Immobilienpreise von 15 bis 25 Prozent für möglich.