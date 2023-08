Wer eine in die Jahre gekommene Immobilien kaufen will, muss einige Fallstricke beachten. Ansonsten kann der Traum vom günstigen Haus schnell viel Geld kosten.

Das wärmt: An einer Hauswand bringt ein Handwerker Dämmplatten an – so können Heizkosten gesenkt werden. Bild: Imago

Eine alte Immobilie zu sanieren ist ein Wagnis. Manche Schäden tauchen erst während der Arbeiten auf und treiben dann die Kosten in die Höhe. Viele Überraschungen lassen sich aber vermeiden. Das beginnt schon beim Kauf, also noch vor der Sanierung. Wer hier genau hinsieht, kann schon die ersten teuren Fehler vermeiden.

„Wichtig bei der Besichtigung ist: Gibt es größere Risse und feuchte Stellen, in welchem Zustand ist das Mauerwerk, sind Gefahrstoffe wie Asbest verbaut?“, sagt Corinna Kodim, Bauexpertin beim Hauseigentümerverband Haus & Grund Deutschland. „Wer deswegen sanieren muss, muss oft viel Geld in die Hand nehmen.“

Asbest könnte bei Gebäuden verbaut sein, die vor dem 31. Oktober 1993 errichtet wurden. Zu dem Zeitpunkt trat das Asbestverbot in Kraft. „Wenn über Jahrzehnte kaum in die Immobilie investiert wurde, würde ich die Finger davon lassen. Dann ist der Sanierungsbedarf sehr hoch und die Gefahr, Schäden zu übersehen, größer“, warnte Kodim.

Hauskauf nie ohne Bausachverständigen

Aber auch vermeintlich moderne Gebäude aus der Zeit um die Jahrtausendwende können schon sanierungsbedürftig sein, immerhin sind sie älter als 20 Jahre. Kodim empfiehlt daher, für die Begutachtung einen Bausachverständigen mitzunehmen, der auch verdeckte Schäden erkennen und die ungefähren Kosten für die Behebung nennen kann. Seine Dienste kosten ein paar Hundert Euro, bei größeren Schäden und Mängeln auch mehr als 1000 Euro.

Darauf baut eine ehrliche Kalkulation der Modernisierungskosten auf, die auch ohne Kernsanierung mehr als 100.000 Euro betragen können. Sie definiert, wie viel das Haus beim Kauf kosten darf, um das Budget nicht zu sprengen. Dabei muss schon priorisiert werden, was vor Einzug und was danach erledigt werden kann. „Erst muss die Gebäudehülle dicht sein, sprich vor allem Dach, Fenster und Wände, dann geht es innen weiter“, rät Kodim. Gefahrstoffe sollten natürlich auch sofort raus. Dann kommt die Elektrik. Ein Check durch einen Gutachter und ein Blick in den Sicherungskasten, wie modern er ist, zeigen den Sanierungsbedarf. Alukabel sollten auf jeden Fall ersetzt werden, weil sie einen Brand auslösen können. Wer sein E-Auto zu Hause aufladen will, muss prüfen, ob die bestehende Elektrik das noch schaffen kann.

Blei- und Eisenrohre und alte Heizkessel müssen raus

Auch die Wasser- und Heizungsrohre und die Heizungsanlage müssen geprüft werden. Es gibt eine Pflicht zum Austausch von Bleirohren, die ganz alte Gebäude noch haben können. Aber auch alte Eisenrohre sollten entfernt werden, sie könnten gerostet sein. Kupfer- oder PVC-Rohre sind heute stattdessen Standard. Die offen verlegten Rohre im Keller zeigen, was verbaut ist. Sollte die Heizung noch einen Standardkessel haben, der älter als 30 Jahre ist, muss er innerhalb von zwei Jahren nach Kauf ausgetauscht werden, egal, ob er mit Öl oder Gas betrieben wird.

Vorgeschrieben ist auch die Dämmung von Wärmerohren in unbeheizten Räumen, also in der Regel im Keller. Die Kosten hierfür halten sich in Grenzen. Auch die oberste Geschossdecke muss isoliert werden. Eine Dämmung der Außenwände könnten sich Hauskäufer für später aufheben. Aber Vorsicht: Wer den Putz nicht nur an kleinen Stellen, sondern großflächig erneuert, ist zur Dämmung der jeweiligen Wand verpflichtet. Dann sollten auch gleich ältere Fenster an dieser Seite ausgetauscht werden, weil es nachträglich teurer wird. Wie alt die Fenster sind, zeigt eine Prägung am Rahmen. Offen ist noch, ob die EU im Herbst eine Sanierungspflicht für ältere Häuser beschließt. Sie könnte weitere Maßnahmen erforderlich machen.