Immobilienmarkt in Schweden : Von wegen Villa Kunterbunt

Für die meisten Familien sind Einfamilienhäuser in Schweden viel zu teuer. Stattdessen lebt jeder Dritte in einer Wohnform, die in Deutschland fast unbekannt ist.

Terrassen mit Aussicht: Familienhäuser in Smögen an Schwedens Westküste Bild: Picture Alliance

Ein rot gestrichenes Holzhaus auf dem Land mit weißen Tür- und Fensterrahmen, davor eine Birke und eine Wiese, im Haus hell und behaglich eingerichtete Räume, mit viel Platz, geschmackvollen Möbeln und Textilien: So stellt man sich das Wohnen in Schweden vor. Es ist ein Klischee, was sonst. Kulturhistoriker wissen, woher es stammt. Ein geschäftstüchtiger Verleger aus Düsseldorf brachte 1909 eine Sammlung von Bildern des schwedischen Malers Carl Larsson unter dem massentauglichen Titel „Das Haus in der Sonne“ auf den deutschen Markt, es waren gefällige Innen- und Außen­ansichten vom Eigenheim und von der fröhlichen Kinderschar des Künstlers.

Die Deutschen waren begeistert, Skandinavien war zu Kaisers Zeiten ohnehin in Mode, das Buch wurde zum Bestseller. Der Möbelkonzern Ikea wiederholte den Erfolg viele Jahrzehnte später sehr be­wusst mit ganz ähnlichen Motiven in seinen Katalogen, nicht bloß in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt.

Die Wirklichkeit sieht für die Mehrzahl der knapp 10,5 Millionen Schweden an­ders aus. Sie wohnen nicht idyllisch im Einfamilienhaus, das ihnen selbst gehört. Das tun der jüngsten Erhebung der Statistikbehörde zufolge nur knapp 40 Prozent, etwas weniger als in Deutschland. Und in Schweden zeigt der Trend derzeit klar nach unten. Gerade junge Familien, die sich ein paar Zimmer mehr und einen Garten aus naheliegenden Gründen be­sonders häufig wünschen, wohnen heute viel seltener in den eigenen vier Wänden als noch vor rund zehn Jahren. Der Anteil ist einer Untersuchung des schwedischen Immobilienmaklerverbands seit 2008 um 16 Prozent gesunken.

Maßnahme gegen hohe Schulden

Zurückgegangen ist die Eigentümerquote allerdings nicht nur in der Bevölkerungsgruppe mit niedrigem Einkommen, sondern in fast allen Schichten. Stabil ge­blieben ist sie einzig in dem Fünftel mit den höchsten Einkommen. Das Fazit der Makler: Der schwedische Traum vom Ei­genheim ist zerplatzt.

Was ist passiert? Auch in Schweden sind die Immobilienpreise in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Für Ein­familienhäuser weist die Statistik einen durchschnittlichen Anstieg um 57 Prozent innerhalb eines Jahrzehnts aus. Da­mit liegt Schweden in Nordeuropa un­angefochten an der Spitze; in der Hauptstadt Stockholm kostet ein Haus heute im Durchschnitt umgerechnet 830.000 Euro. Hinzu kommen verschärfte Regeln bei der Immobilienfinanzierung. Zuerst legte die Finanzaufsicht in Stockholm als Re­aktion auf die Finanzkrise im Jahr 2008 fest, dass ein Immobilienkauf künftig höchstens zu 85 Prozent mit Darlehen be­zahlt werden darf. Dazu kam etwas später die Einführung einer jährlichen Mindesttilgungsrate von 2 Prozent, falls die Hy­pothek 70 Prozent des Marktwerts der Immobilie übersteigt. Ist zugleich die Kre­ditsumme höher als das 4,5-Fache des jährlichen Haushaltsbruttoeinkommens, müssen mindestens 3 Prozent getilgt werden.

Dazu muss man wissen, dass die Privathaushalte in Schweden vor allem we­gen ihrer hohen Hypotheken im Durchschnitt doppelt so hoch verschuldet sind wie in Deutschland. Es war also politisch durchaus angebracht, etwas gegen das Überschuldungsrisiko zu unternehmen. Auf dem schwedischen Immobilienmarkt hat das aber zu neuen Schwierigkeiten geführt. Denn die klassische Alternative zum Eigenheim, die Mietwohnung, spielt in Schweden eine andere Rolle als in Deutschland. Nur 28 Prozent der Schweden wohnen zur Miete, in Deutschland sind es 58 Prozent.

22 Umzüge in 44 Lebens­jahren

Der Neubau von Mietwohnungen hat in Schweden stark nachgelassen, als En­de der 1960er-Jahre der Markt grund­legend verändert wurde. In Schweden sind Mietverträge keine individuelle An­gelegenheit. Über die Höhe der Mieten verhandeln vielmehr die großen, meist kommunalen Wohnungsbaugesellschaften alljährlich mit der nationalen Interessenvertretung der Mieter. Dabei geht es nicht etwa um den anhand von Angebot und Nachfrage zu ermittelnden Marktwert, sondern um den sogenannten Nutzwert der Wohnungen, der an Kriterien wie der Ausstattung, dem Schnitt und der Verkehrslage festgemacht wird. In den Großstädten Stockholm, Göteborg und Malmö liegen die Mieten auf dem Papier deshalb meist deutlich unter dem Marktwert. Ge­rade dort sind folgerichtig jahrzehntelang nur wenige Mietwohnungen gebaut worden, die Renditeerwartung war für In­vestoren zu enttäuschend.