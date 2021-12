Immobilienmarkt : Jetzt bloß nicht zu viel bauen

Noch ist die Zahl wie in Stein gemeißelt: 400.000 Wohnungen sollen nach dem Willen der Ampelkoalition von nun an jährlich entstehen, knapp 100.000 mehr als bislang. Wenn das Angebot erst mal deutlich größer ist, so die Hoffnung, werden es Mieter und Kaufwillige nicht mehr so schwer haben, eine passende und vor allem bezahlbare Wohnung zu finden. Doch braucht Deutschland tatsächlich solch hohe Neubau-Zahlen, wie es sie zuletzt in den neunziger Jahren gab? Eine neue Studie des Analysehauses Empirica weckt daran Zweifel.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Demnach ist der Wohnungsleerstand zuletzt nicht mehr nur in ländlichen Regionen gestiegen, die schon seit Längerem mit sinkenden Einwohnerzahlen zu kämpfen haben. Erstmals seit 2006 verzeichnen nun auch einzelne Wachstumsregionen einen Anstieg der Leerstandsquote. In den 52 sogenannten Schwarmstädten, in die es in den vergangenen Jahren besonders viele Menschen zog, erhöhte sich die Zahl der freien Wohnungen von Ende 2019 bis Ende 2020 – das sind die aktuellsten verfügbaren Daten – von 98.000 auf 102.000.

Noch handelt es sich nur um einen geringfügigen Anstieg. Wohnungssuchende sind in diesen Städten immer noch weit davon entfernt, die große Auswahl zu haben. Doch auf dem Immobilienmarkt mit seinen langen Reaktionszeiten sei eine solche Trendwende bemerkenswert, sagt Empirica-Vorstandschef Reiner Braun. „Die Neubau-Aktivitäten der vergangenen Jahre zeigen Wirkung. Der Höhepunkt der Knappheit ist mutmaßlich überschritten.“

Alles unter 2 Prozent gilt als angespannt

Gewöhnlich gilt der Immobilienmarkt in einer Stadt oder einem Landkreis als angespannt, wenn die Leerstandsquote dort unter 2 Prozent liegt. In etlichen dieser Städte ist der „marktaktive Leerstand“ – also Wohnungen, die sofort bezogen werden können und keine Bauruinen – zuletzt nicht weiter gesunken, sondern leicht gestiegen. So hat sich beispielsweise in Berlin die Leerstandsquote von 0,8 auf 0,9 Prozent erhöht. Stuttgart, das wie Berlin zu den sieben größten Städten Deutschlands (genannt Top 7) zählt, verzeichnete einen Anstieg von 0,5 auf 0,6 Prozent. In Regensburg stieg der Leerstand von 0,7 auf 0,8 Prozent, in Heidelberg von 0,6 auf 0,7 Prozent. Karlsruhe, Bamberg, Würzburg, Osnabrück, Wolfsburg – die Liste der Städte mit zumindest leicht gestiegenem Leerstand ließe sich noch fortsetzen.

Empirica zählt zum Kreis der „Immobilienweisen“, die alljährlich ein mehrere hundert Seiten dickes Gutachten zur Lage auf dem Immobilienmarkt an die Bundesregierung übergeben. Die neuen Leerstandszahlen dürften in die nächste Ausgabe ebenso einfließen wie der Schluss, den Institutschef Reiner Braun daraus zieht: „400.000 neue Wohnungen im Jahr sind eher zu viel.“ Aus seiner Sicht wäre es ausreichend, wenn die zuletzt erreichte Bauintensität beibehalten würde. 2020 wurden in Deutschland 306.000 Wohnungen fertiggestellt, die Daten für 2021 liegen noch nicht vor. Zu einem ähnlichen Schluss kamen kürzlich schon Forscher des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Sie halten 308.000 neue Wohnungen jährlich für ausreichend. Bedarf sehen sie vor allem in den Ballungsräumen. Auf dem Land drohe Leerstand, warnten sie.