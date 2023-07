Aktualisiert am

Immobilienmärkte in Aufruhr : Der Kampf ums Haus

Die Zinsen sind in einem Tempo gestiegen wie selten in der Geschichte. Die Folge ist ein tägliches Drama. In den Hauptrollen: Hauskäufer, Verkäufer, Makler und Finanzierer.

Was soll schon passieren? Rund 350.000 Euro für eine Wohnung in Frankfurt. Rund 100 Quadratmeter, drei Zim­mer im Erdgeschoss, kleine Terrasse. Der Stadtteil ist alles andere als 1A, vermutlich nicht mal B-Lage, egal. Eigentum in einer deutschen Großstadt kann doch nicht verkehrt sein. Die Zinsen sind niedrig, die ganze Sache ein Klacks.

Immobilien werden in den Zeiten der Niedrigzinsphase plötzlich zum Small-Talk einer neuen Einkommensgruppe. Nicht mehr nur Reiche, plötzlich mischen auch Normalverdiener mit. Klassischer Satz beim Feierabendbier: „Wer sich jetzt nicht verschuldet, ist doch nicht mehr zu retten.“

Der junge Familienvater will es wagen, über Eigenkapital verfügt die kleine Familie nur in einem sehr überschaubaren Maß. Auf die Bank seines Vertrauens aber ist Verlass: Sie stellt ein Darlehen in Aussicht, bei dem die Möglichkeiten der 90-Prozent-Finanzierung greifen werden. Soll heißen: Die Wohnung wird nahezu komplett auf Pump gekauft. Als solide Faustregel gilt sonst eine Eigenkapi­talquote von 30 Prozent.

So manche Finanzierung wurde auf Kante genäht

Die restlichen 10 Prozent und die Kaufnebenkosten sollen hier vom Käufer aufgebracht werden. Dafür wird das Eigenkapital später gerade so reichen. Fast alles auf Pump. Was soll schon passieren? Wir schreiben das Jahr 2020, die Notenbankpolitik ist seit Jahren maximal expansiv. Das ist eine Terminologie für die Feinschmecker von Geldpolitik. Konkret bedeutet das: Es gibt keinen Zins mehr. Nicht auf Guthaben auf Sparbüchern, aber eben auch nicht auf Kredite für Baufinanzierungen.

Also in der Theorie nicht, denn theoretisch hängt der Zins für eine Baufinanzierung zwar auch mittelbar an der Geldpolitik. Praktisch aber erstellt die Bank durchaus ein Risikoprofil aus Alter, Job und finanziellem Background, um die Ausfallwahrscheinlichkeit für den Kredit berechnen zu können. Der angestellte Teilzeitlehrer ohne üppiges Eigenkapital finanziert sein Eigenheim mit einem Zins von unter 1,16 Prozent, die Laufzeit liegt bei 20 Jahren. „Selbst schuld“, schallt es aus der Feierabendbiergemeinde im Jahr 2020. „Nimm fünf Jahre, dann kannst du zu 0,60 Prozent finanzieren.“ Zwei Jahre später wird die Zinswende vollzogen, die Europäische Zentralbank erhöht die Zinsen – bis heute achtmal.

Der hier dargestellte Fall könnte ein Einzelfall sein, aber das ist er nicht. In den Zeiten der praktisch abgeschafften Zinsen wurde so manche Finanzierung auf Kante genäht. Und jetzt – in den Zeiten der rasanten Zinserhöhungen zur Inflationsbekämpfung – beginnt das große Zittern. Wer vor fünf, sieben oder zehn Jahren finanziert hat, der könnte je nach aktueller persönlicher Finanzlage schon bald unruhige Nächte haben.

Denn es steht die Anschlussfinanzierung an. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Immobilienkredit vollständig abgelöst ist, ist nicht sehr hoch. Doch wer vor zehn Jahren bei 1 Prozent mit wenig Eigenkapital gekauft hat, der wird nun sehr unentspannt auf einen Zinssatz von 4 Prozent gucken. Im besten Fall hätte so ein Kunde viel getilgt und die Immobilie hätte deutlich an Wert gewonnen. Wenn, ja wenn Immobilienkäufer den vielleicht einen entscheidenden Tipp für den Kauf einer Immobilie beherzigt hätten: Lage, Lage, Lage.