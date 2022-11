Kriselnder Immobilienkonzern : Bafin bemängelt dicke Fehler in Adler-Bilanz

Aktualisiert am

Bafin bemängelt dicke Fehler in Adler-Bilanz

Die Finanzaufsicht Bafin sieht eine milliardenschwere Fehlbewertung bei der Konzern-Tochtergesellschaft Adler Real Estate. Das Unternehmen legt Einspruch ein und will Vorwürfe gerichtlich klären.

Die Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin hat nun drei weitere Fehler in der Bilanz der Adler-Tochtergesellschaft Adler Real Estate festgestellt. Bild: dpa

Für das kriselnde Immobilienunternehmen Adler Group gibt es eine neue schlechte Nachricht. Denn die Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin hat im Rahmen ihrer Bilanzkontrolle weitere gravierende Fehler festgestellt. So ist laut Bafin die Konzernbilanzsumme der Adler-Tochtergesellschaft Adler Real Estate in der Bilanz für 2019 um 3,9 Milliarden Euro zu hoch ausgewiesen, wodurch auch das Jahresergebnis um insgesamt 543 Millionen Euro zu hoch ausfalle. Zudem hätte die Tochtergesellschaft ADO Properties nicht vollständig in den Konzernabschluss integriert werden dürfen.

Damit hat die Bafin nun drei weitere Fehler in den Adler-Bilanzen gefunden, nachdem sie schon im August eine Überbewertung eines Immobilienprojekts in Düsseldorf-Gerresheim bemängelt hatte. Der Wertansatz für das Projekt war laut Bafin um 170 Millionen bis 233 Millionen Euro zu hoch gewesen. Adler hatte damals Einspruch gegen die Teil-Feststellungen der Bafin erhoben und teilte am Donnerstag mit, auch gegen den aktuellen Fehler-Bescheid der Bafin Einspruch einzulegen.

Adler widerspricht Bafin-Feststellungen

Mit einer gerichtlichen Überprüfung der Bafin-Bescheide will die Adler-Gruppe einen weiteren Beitrag zur Aufklärung von Anschuldigungen leisten, wonach nahe stehende Personen Einfluss auf Transaktionen und Geschäftsvorfälle genommen hätten. Diese im vergangenen Jahr von dem Profi-Leerverkäufer Fraser Perring vorgebrachten Vorwürfe hatten tiefe Zweifel von Aktionären und Gläubigern an den Adler-Bilanzen geweckt. Der Aktienkurs von damals rund 20 Euro brach daraufhin tief ein und dümpelt aktuell im einstelligen Euro-Bereich.

Mehr Transparenz und Aufklärung sind mit Blick auf den möglichen Einfluss von Strippenziehern auf das Unternehmen offenbar tatsächlich nötig. Auch die Bafin bemängelt, dass Adler Real Estate keine Aufzeichnungen darüber geführt habe, ob und warum Vertragspartner von Unternehmens- und Immobilientransaktionen als nahestehende Unternehmen oder Personen klassifiziert wurden. „Die Buchführungsunterlagen waren diesbezüglich unvollständig“, stellt die Behörde fest.

Die Bafin betont, dass es sich bei den bisherigen und aktuellen Bescheiden um Teil-Fehlerfeststellungen handelt. Das bedeutet, dass sie das Bilanzkontrollverfahren bei der Adler-Gruppe noch nicht abgeschlossen hat und noch keine endgültigen Ergebnisse vorliegen. So dauere die Prüfung der Rechnungslegung und des Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts für die Adler Real Estate für das Geschäftsjahr 2019, 2020 und 2021 weiter an. Für die Bilanzkontrolle der in Luxemburg sitzenden Konzernmuttergesellschaft Adler Group hingegen sei die dortige Aufsichtsbehörde CSSF zuständig.

Die Bafin hatte das Bilanzkontrollverfahren von der ursprünglich zuständigen Prüfstelle für Rechnungswesen DPR übernommen, weil die behördlichen Verantwortlichkeiten nach dem Wirecard-Bilanzskandal neu geregelt wurden. Der ursprüngliche Anlasse des Bilanzkontrollverfahrens waren die komplexen Fusionen und Übernahmen, aus denen der Adler-Konzern im Jahr 2020 entstanden war. Gegenstand dieser M&A-Transaktionen waren die Gesellschaften Adler Real Estate, Consus Real Estate und Ado Properties.

Die Bilanzen der dem Bafin-Kontrollverfahren unterzogenen Adler-Tochtergesellschaft Adler Real Estate hatte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz seit dem Geschäftsjahr 2010 geprüft und testiert. Angesichts der Zweifel an den Adler-Bilanzen untersucht die Wirtschaftsprüferaufsicht APAS, ob Ebner Stolz bei der Prüfung berufsrechtliche Pflichten verletzt haben könnte.