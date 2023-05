V ater und Sohn Zimmermann haben ihr jeweils erstes Haus nicht weit voneinander weg gebaut. Von der Auffahrt des Familienstammsitzes runter geht es an den anderen Einfamilienhäusern mit ihren gut sortierten Gärten vorbei, einen Grünstreifen entlang, wo Hundehalter ihre Vierbeiner ausführen und Jogger eine Runde drehen. Dann ist das ehemalige Haus von Carsten Zimmermann zu erkennen: ausgebautes Dachgeschoss, Solarpaneele auf dem Dach, zwei Stockwerke roter Klinker, so wie in der Lüneburger Heide üblich. Baujahr 1993 – gut ein Vierteljahrhundert nach dem Haus seiner Eltern Rolf und Sigrid.

Ob nach diesen beiden Häusern noch solche der Enkel Finn und Joschka dazukommen werden, steht in den Sternen. Sechsundzwanzig sind die beiden Zwillingssöhne von Carsten und Enkel von Rolf Zimmermann. „Ich kenne im Freundeskreis keinen, der bauen will“, sagt Joschka. Es bleibt offen, ob im Nichtwollen auch ein bisschen Nichtkönnen mitschwingt. In seinem Alter hatte Großvater Rolf schon zwei Jahre lang die Ärmel hochgekrempelt und in Eigenregie mit Freunden fast das erste Eigenheim vollendet gehabt.