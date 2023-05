Trotz jüngster Anzeichen einer Entspannung am Immobilienmarkt sorgt sich die Politik weiter um hohe Immobilienpreise und bezahlbaren Wohnraum. Vor allem in Großstädten rücken dabei auch ausländische Investoren in den Fokus, da sie verdächtigt werden, mit ihrer Nachfrage an Preissteigerungen beteiligt zu sein und damit der Mittelschicht den Traum vom Eigenheim zunichtezumachen. Ein Teil dieser Investitionen wird zudem nicht von natürlichen Personen, sondern über Briefkastenfirmen in Steueroasen getätigt. Diese ermöglichen es, die Identität des Investors vor dem Zugriff der Finanz- und Strafbehörden zu verbergen. So kann die Herkunft des Geldes verschleiert werden, das zum Kauf der Immobilie verwendet wurde. Zudem können im jeweiligen Heimatland Steuern auf die Einkünfte aus Immobilieninvestitionen umgangen werden.

Eine Studie von Wissenschaftlern der LMU München und der Universität Kopenhagen analysiert Immobilieninvestitionen durch Briefkastenfirmen für den gesamten englischen Wohnungsmarkt. Da in England – anders als in Deutschland – detaillierte Daten zum Immobilienbesitz von Unternehmen öffentlich zugänglich sind, ist es hier möglich, die Relevanz von Briefkastenfirmen zu untersuchen, Motive der Investoren zu ergründen und deren Auswirkungen auf die Preise zu quantifizieren.