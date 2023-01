Immobile Manager : Bloß nicht umziehen

Klaus Hansen ist das, was man gemeinhin einen alten Hasen nennt. Seit 1995 ist Hansen für die Personalberatung Odgers Berndtson tätig. Sein Spezialgebiet ist die Besetzung von Führungspositionen. Anders ausgedrückt: Hansen ist Headhunter.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Seine Arbeit besteht darin, die besten Kandidaten für die Neubesetzung von Führungsposten in deutschen Unternehmen zu finden und diese Kandidaten dann von einem Wechsel zu überzeugen. Mit guten Argumenten und mit finanziellen Anreizen wie einem attraktiven Gehalt.

Diese Arbeit ist zuletzt auf unerwartete Weise kompliziert geworden. „Es wird immer schwieriger, potentielle Führungskräfte zum Umzug innerhalb Deutschlands zu bewegen“, sagt Hansen. „Zugespitzt formuliert, hört man in Gesprächen immer häufiger Aussagen wie: Ich bin voll mobil – im Süden von München.“ Michael Kramarsch, Gründer der Frankfurter Unternehmensberatung HKP, bestätigt: „Die Mobilität unter deutschen Managern ist nicht besonders ausgeprägt.“

Das könnte dem Rest des Landes herzlich egal sein, wenn es nicht mit einem Problem einherginge: In Zeiten des Fachkräftemangels ist es für den Wirtschaftsstandort Deutschland keine gute Nachricht, wenn Firmen wichtige Positionen länger nicht besetzen können, weil viele Kandidaten keine Lust aufs Umziehen haben. Dies gilt vor allem für Mittelständler, die in Deutschland ihren Sitz traditionell nicht in einer Großstadt, sondern eher in Gütersloh oder auf der Schwäbischen Alb haben. Offiziell bestätigen will kaum ein Unternehmen die Entwicklung, zu groß ist die Sorge vor einem Schaden für die eigene Reputation. Doch unter der Hand ist zu hören, dass viele Stellenbesetzungen herausfordernder geworden seien.

Homeoffice, Corona und die Folgen

Was genau aber sind die Gründe für die mangelnde Umzugsbereitschaft? Eine Erklärung liegt auf der Hand: Die Corona-Pandemie und ihre Folgen haben dem Homeoffice mittlerweile zu breiter Akzeptanz verholfen. Wer erlebt hat, dass das Arbeiten von zu Hause aus recht reibungslos möglich ist, sieht die Notwendigkeit eines Umzugs nicht. Doch gerade vielen Mittelständlern ist die Präsenz noch immer wichtig. Gehört es in solchen Firmen doch häufig weiterhin zum guten Ton, sich am Standort auch gesellschaftlich einzubringen, durch die Mitgliedschaft im örtlichen Rotary-Club beispielsweise oder das Mitwirken am sonntäglichen Ortsfest.

Aber es scheitert nicht nur an solchen Nebenbedingungen, die früher ganz selbstverständlich waren. Odgers-Berndtson-Partner Klaus Hansen hat auch „eine neue Sattheit und geringere Bereitschaft zur Extrameile“ festgestellt. „Arbeit hat im Leben einer durchschnittlichen Führungskraft einen geringeren Stellenwert als in früheren Jahren“, sagt er. Nicht wenige Menschen haben zudem eine Immobilie geerbt oder zumindest ein Erbe in Aussicht. Das führe fast zwangsläufig zu größerem Beharrungsvermögen und zu einer geringeren Bereitschaft, die angestammte Region zu verlassen.

Zudem wissen viele, dass ihnen die Demographie in die Karten spiele. Da immer mehr Babyboomer aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden und immer weniger neue Arbeitskräfte nachkommen, ist den meisten Umzugsverweigerern klar: Wenn sie eine lukrative Stelle in der Provinz ausschlagen, muss das noch nicht das Ende aller Karriereträume sein. Wer wartet, hat angesichts des Fachkräftemangels durchaus noch Chancen auf eine spannende Position in der Nähe des lieb gewonnenen Wohnorts.

Lieber Singapur als Köln

Aber es wäre zu einfach, für die Situation allein die Kandidaten verantwortlich zu machen. Manche Schwierigkeit hat auch mit begrüßenswertem gesellschaftlichem Fortschritt zu tun. So ist es natürlich längst nicht mehr der Alleinverdiener, klassischerweise der Mann, der ohne große Absprachen über den Umzug bestimmen kann. „Heute spielt die Familie bei der Entscheidung eine viel größere Rolle“, sagt Unternehmensberater Michael Kramarsch. „Ein Umzug von München nach Singapur beispielsweise ist ihr häufig einfacher zu verkaufen als ein Umzug von München nach Köln.“