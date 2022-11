Teure Immobilien : Auf dem Weg zu 0,0 Prozent Leerstand

Die von der Politik seit vielen Jahren versprochene Entspannung auf dem Wohnungsmarkt lässt weiter auf sich warten. Zuletzt sind in den Ballungszentren die ohnehin schon niedrigen Leerstandsquoten noch weiter gesunken. In Schrumpfungsregionen dagegen stehen immer mehr Immobilien leer, wie eine noch unveröffentlichte Studie des Analysehauses Empirica zeigt. Der Immobilienmarkt sei zweigeteilt, konstatiert Vorstandschef Reiner Braun. „Wenn das so weitergeht, haben wir in den großen Städten bald 0,0 Prozent Leerstand.“

Insgesamt standen in Deutschland Ende 2021 – das sind die aktuellsten, jetzt zusammengetragenen Zahlen – demnach rund 607.000 Wohnungen leer. Es handelt sich bei diesen Zahlen um den „marktaktiven Leerstand“: Wohnungen, in die unmittelbar jemand einziehen könnte, keine verfallenen Immobilien. Im Vorjahr betrug die Zahl 611.000. Die Leerstandsquote beträgt unverändert 2,8 Prozent. Gewöhnlich gilt der Immobilienmarkt in einer Stadt oder einem Landkreis als angespannt, wenn die Leerstandsquote unter 2 Prozent liegt.

Der deutsche Durchschnittswert ist allerdings wenig aussagekräftig. Schon aufschlussreicher ist die Unterteilung in Ost und West: In Ostdeutschland ohne Berlin lag der Mittelwert mit 6,2 Prozent deutlich höher als im Westen mit 2,1 Prozent. Den höchsten Leerstand unter den Bundesländern hatte zuletzt Sachsen-Anhalt mit 8,1 Prozent, gefolgt von Sachsen (6,6 Prozent) und Thüringen (6,1 Prozent). Die niedrigsten Leerstandsquoten gab es dagegen in den Stadtstaaten Hamburg (0,4 Prozent) und Berlin (0,8 Prozent), gefolgt von Bayern (1,2 Prozent) und Baden-Württemberg (1,3 Prozent).

Betrachtet man die Werte auf Stadtebene, geht die Kluft noch weiter auseinander. In München standen Ende 2021 nur 0,2 Prozent der Wohnungen leer – genauso viele beziehungsweise wenige wie im Jahr 2016. In Frankfurt verringerte sich der Leerstand von 0,5 auf 0,3 Prozent, Gleiches gilt für Münster und Freiburg. In Ingolstadt sieht die Lage mit 0,4 Prozent Leerstand kaum besser aus. Die freie Auswahl haben Wohnungssuchende dagegen in Pirmasens, Frankfurt/Oder und Chemnitz: Dort betrug die Leerstandsquote 9 Prozent oder mehr. Anders ausgedrückt: Etwa jede elfte Wohnung in diesen Städten steht leer.

In der Analyse Ende vergangenen Jahres hatte es noch nach einer Trendumkehr ausgesehen. 2020 war der Wohnungsleerstand nicht mehr nur in ländlichen Regionen gestiegen, sondern erstmals seit 2006 auch in einigen Wachstumsregionen. Doch die Hoffnung auf eine Entspannung in den begehrten „Schwarmstädten“, in die es viele Menschen zieht, währte nicht lange. „Es wird weniger gebaut und es gibt wieder mehr Zuwanderung“, erklärt Braun die abermalige Verschärfung. Das Analysehaus zählt zum Kreis der „Immobilienweisen“, die jährlich ein mehrere hundert Seiten dickes Gutachten für die Bundesregierung erstellen.

Die Ampelkoalition hatte sich eigentlich zum Ziel gesetzt, mit einer Neubauoffensive die Wohnungsknappheit in großen und mittelgroßen Städten zu lindern. Statt wie zuletzt rund 300.000 sollen 400.000 Wohnungen im Jahr entstehen. Zum ersten Mal seit Ende der neunziger Jahre hat Deutschland wieder ein eigenständiges Bauministerium, geführt von der SPD-Politikerin Klara Geywitz. Allerdings geht der Trend derzeit in genau die entgegengesetzte Richtung.

Zwischen Januar und September sank die Zahl der Baugenehmigungen nach Angaben des Statistischen Bundesamts um 3,7 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft (GdW) äußert sogar, dass 70 Prozent aller geplanten Projekte komplett abgesagt oder auf längere Zeit verschoben werden. Bis 2024 stünden alleine im Mietwohnungsbau 60.000 Neubauwohnungen auf der Kippe.

Als Gründe führen Projektentwickler vor allem die stark gestiegenen Materialkosten und die ebenfalls gestiegenen Zinsen auf Hypothekenkredite an. Der Handwerkermangel täte ein Übriges, um Bauherren die Lust aufs Bauen zu verderben. Einfamilienhäuser von Selbstnutzern würden wohl noch am ehesten fertiggestellt, vermutet Empirica-Chef Braun. Für Mehrfamilienhäuser gehe die Kalkulation dagegen kaum noch auf. „Statt für 16 oder 17 Euro Kaltmiete je Quadratmeter müssten die für 20 bis 22 Euro vermietet werden. Wer soll das bezahlen?“

Trotz der gestörten Lieferketten durch Corona und Ukrainekrieg: Die Politik habe durchaus Möglichkeiten, die Engpässe auf dem Wohnungsmarkt zu beseitigen, sagt Braun. „Das Hauptproblem ist nach wie vor der Mangel an Bauland.“ Städte wie Köln und Bonn würden sich diesen aus einer „grünen Ignoranz“ heraus leisten. „Statt Bauland auszuweisen, heißt es, die Leute sollten auf kleinerer Fläche wohnen. Aber was ist die Folge: Die Menschen ziehen raus, wohnen statt in einer Wohnung im Einfamilienhaus und pendeln in die Stadt“, so Braun. Klimaschonend sei das nicht.

„Nicht in den Harz oder den Bayerischen Wald“

Die Hoffnungen einiger Immobilienfachleute zu Beginn der Corona-Pandemie, mit den neuen Homeoffice-Möglichkeiten könnte wieder Leben in ländlichen Regionen einziehen, haben sich gemäß der Empirica-Zahlen nicht erfüllt. „Ja, es ziehen mehr Menschen in das Umland der Städte. Aber nicht in den Harz oder den Bayerischen Wald“, sagt Braun. Am sinnvollsten wäre aus seiner Sicht, dass in Regionen mit schrumpfender Einwohnerzahl gar nichts Neues mehr gebaut würde. Angesichts der unkalkulierbaren Kosten bei der Sanierung leerstehender Bestandsbauten sei das aber politisch kaum durchsetzbar.

Die Bauminister der Länder haben die Bundesregierung vor wenigen Tagen vor einer zu starken Fokussierung auf den sozialen Wohnungsbau gewarnt. Es brauche auch ausreichende Fördermittel für Neubauten, die keinen Belegungs- und Mietbindungen unterlägen. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die entsprechenden Fördermittel der KfW stark gekürzt. Ab 2023 soll es für energieeffiziente Neubauten jährlich nur noch 1 Milliarde Euro geben, dagegen 13 Milliarden Euro für Sanierungen.