Ein Vater spielt mit seinem Sohn in seiner Freizeit in der Sonne. Bild: dpa

Mittwochs ist Anne Wenders nicht erreichbar. Mittwochs sitzt sie nicht wie sonst an ihrem Schreibtisch in der Kommunikationsabteilung der Telekom, sondern an der Bettkante schwerkranker Kinder. Die 49-Jährige arbeitet schon viele Jahre in Teilzeit, seit einigen Monaten widmet sie die freien Stunden dem Kinderhospiz in Düsseldorf. Ihren Job mache sie sehr gerne, sagt Wenders. Das Ehrenamt erfülle sie aber auf andere Art: „Dieses Gefühl, auf einer emotionalen Ebene gebraucht zu werden und etwas zurückzugeben, empfinde ich als unheimlich sinnstiftend.“

Weniger zu arbeiten, mehr Zeit für Ehrenamt, Hobbys oder Freunde zu haben – das wünschen sich viele Menschen. Seit Jahren steigt die Teilzeitquote in Deutschland, inzwischen arbeitet fast jeder dritte Beschäftigte in Deutschland weniger als Vollzeit. In einigen Betrieben arbeitet mehr als die Hälfte der Belegschaft in Teilzeit, zum Beispiel in mancher Schule.

So erfreulich eine Teilzeitstelle für den Einzelnen sein mag, so gefährlich ist diese Entwicklung für das Land. Denn Deutschland fehlt es an Arbeitskräften. Wenn der Haarschnitt ausfällt, ist das noch verkraftbar. Aber der Personalmangel gefährdet jetzt den Klimaschutz, die Kinderbetreuung und die Versorgung Kranker. Zwei Millionen Arbeitsplätze sind vakant, mehr als die Hälfte aller Betriebe kann Stellen lange Zeit nicht besetzen.

Zwang ist aus der Mode

Es ist paradox: In diesen Tagen jährt sich zum 20. Mal die Ankündigung von Gerhard Schröders großer Sozialreform, die als „Agenda 2010“ bekannt wurde. Damals sollten Arbeitslose in Stellen gezwungen werden, die es nicht gab. Heute gibt es freie Stellen, aber zu wenige Arbeitskräfte. Und der Zwang ist aus der Mode gekommen. Nur Markus Söder will die Teilzeit für Lehrer einschränken. Dabei sind es gerade die guten Bedingungen am Arbeitsmarkt, die dazu führen, dass die Menschen weniger arbeiten. Einst gab es eine Teilzeitfalle für Arbeitnehmer, heute ist das eher eine Falle für Unternehmen. Die wenigsten Betriebe können es sich noch erlauben, ihre Mitarbeiter zur Vollzeit anzuhalten.

Und da geht es nicht nur um die Kinderbetreuung. Von den Teilzeit arbeitenden Frauen hat nicht mal jede zweite ein Kind unter 18 Jahren. In den vergangenen Jahrzehnten gab es noch einen Trend, dass immer mehr Frauen in Teilzeit arbeiten, statt ganz zu Hause zu bleiben. Doch dieser Trend ebbt allmählich ab, es gibt nur noch wenige Hausfrauen. Ein weiterer Trend zur Vollzeitarbeit ist allerdings auch nicht erkennbar, das Gegenteil ist eher wahr. Deutschlands neu erworbene Arbeitsleistung stammt inzwischen nicht zuletzt von Einwanderern aus östlichen EU-Staaten.

Die Deutschen dagegen lieben ihre Teilzeit. Wenn das Statistische Bundesamt die Reduzierarbeiter fragt, warum sie nicht in Vollzeit Geld verdienen, lautet die häufigste Antwort: „Vollzeittätigkeit nicht gewünscht“. Diese Antwort fällt häufiger als der Verweis auf Kinderbetreuung und Altenpflege zusammen. Der Präsident des Arbeitgeberverbands BDA forderte jüngst „Mehr Bock auf Arbeit“ und befand, die Deutschen hätten vergessen, „dass das Geld auch erwirtschaftet werden muss“. Andrea Nahles, die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, kritisierte in der F.A.S. die junge Generation und ihre Forderung nach mehr Work-Life-Balance: Sie sei anders erzogen worden, „ein Arbeitsmensch“.

Mehr Wohlstand – weniger Arbeit

Damit fällt sie zunehmend aus der Zeit. Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) zeigen, dass die Wunsch-Arbeitszeit der Deutschen immer weiter abnimmt – auch wenn sie wissen, dass das mit Gehaltseinbußen verbunden ist. Im Jahr 2000 lag sie noch bei 34,4 Stunden, im Jahr 2020 bei 32,8 Stunden.