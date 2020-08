Zahl der Rentner steigt : Die Babyboomer werden alt

Die Babyboomer werden alt: In Deutschland gehen jedes Jahr mehr Menschen in Ruhestand. Im vergangenen Jahr haben rund 816.000 Versicherte erstmals eine Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten. Das teilte die Deutsche Rentenversicherung Bund der F.A.Z. in Berlin mit. Im Vergleich zum Jahr 2018 lag das Plus bei rund 4,1 Prozent. „Der Anstieg ist hauptsächlich demographisch bedingt, da stärker besetzte Jahrgänge in Rente gegangen sind“, erläuterte die Rentenversicherung. Damit leben in Deutschland jetzt rund 21 Millionen Rentner.

Am häufigsten bewilligte die Rentenversicherung 2019 die sogenannte Regelaltersrente. Hier liegt die Altersgrenze für diejenigen, die 1954 geboren und im vergangenen Jahr 65 wurden, bei 65 Jahren und 8 Monaten. Diese Rente erhielten rund 357.000 Neu-Rentner. Gegenüber 2018 gab es damit einen Anstieg um rund 5,1 Prozent. „Dieser Anstieg ist vor allem darauf zurückzuführen, dass überwiegend weibliche Versicherte durch die weitere Anrechnung von Kindererziehungszeiten von sechs Monaten je Kind mit Geburt vor 1992 erstmals einen Rentenanspruch erworben haben“, hieß es. Die Ausweitung der Mütterrente hatte die schwarz-rote Koalition gleich zu Beginn der Legislaturperiode beschlossen.

Eine Altersrente für langjährig Versicherte haben im vergangenen Jahr zum ersten Mal rund 152.000 Versicherte erhalten. 2018 wurde diese Rentenart noch von rund 145.000 Versicherten erstmals in Anspruch genommen, 4,7 Prozent weniger als 2019. Diese Rente wird frühestens vom Erreichen des 63. Lebensjahres an gezahlt; sie ist mit finanziellen Abschlägen verbunden. Voraussetzung ist eine Versicherungszeit von 35 Jahren.

Auch „Rente ab 63“ wird öfter in Anspruch genommen

Auch die Zahl derer, die von der 2014 eingeführten „Rente ab 63“ profitieren, steigt immer weiter. Im vorigen Jahr bekamen 253.000 Versicherte nach 45 Versicherungsjahren erstmals eine abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte. 2018 waren es rund 244.000, rund 4 Prozent weniger. Die Altersgrenze bei der abschlagsfreien „Rente ab 63“ steigt schrittweise von 63 auf 65 Jahre. Sie liegt zum Beispiel für den Geburtsjahrgang 1956, der im vergangenen Jahr 63 Jahre alt wurde, bei 63 Jahren und 8 Monaten. Die übrigen Rentenzugänge entfielen auf die Altersrente für Schwerbehinderte, die Altersrente für langjährig unter Tage Beschäftigte, die auslaufende Altersrente für Frauen und Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder Altersteilzeitarbeit.

Das durchschnittliche Alter, in dem ein Versicherter erstmals eine Altersrente bezogen hat, lag zuletzt bei Männern und Frauen bei rund 64 Jahren. Viele haben lange etwas vom Ruhestand: Die durchschnittliche Bezugsdauer der Versichertenrenten lag zuletzt bei Männern bei 18,1 Jahren und bei 21,8 Jahren bei Frauen. Für 2019 ist hier in Anbetracht der steigenden Lebenserwartung abermals von einem kleinen Anstieg zu rechnen. Die Entwicklung ist immer wieder frappierend: Vor rund 50 Jahren bezogen die Männer im Schnitt 10,5 Jahre lang Rente, Frauen rund 13 Jahre lang.

Mehr zum Thema 1/

Während die Höhe der durchschnittlich gezahlten Altersrente bei den Neu-Rentnern mit mindestens 35 Versicherungsjahren 2018 noch bei rund 1199 Euro lag, ist sie um 4,2 Prozent auf rund 1249 Euro im Jahr 2019 gestiegen. „Hauptgrund für den Anstieg ist die vergleichsweise hohe Rentenanpassung zum 1. Juli 2019 mit 3,18 Prozent im Westen und 3,91 Prozent im Osten“, teilte die Rentenversicherung mit. Wegen der verbesserten Bewertung durch die erhöhte Mütterrente sei die durchschnittliche Altersrente mit mindestens 35 Versicherungsjahren bei den Frauen stärker gestiegen als bei den Männern. Bei den Frauen betrug der Anstieg rund 4,9 Prozent, bei den Männern rund 4,1 Prozent.