Individuelles Reisen : Ich will die Algarve, nur für mich!

Auf einem Campingplatz am Main in Offenbach parkt ein Reisemobil, Renault, Baujahr 1995, das Fahrerhäuschen im dunklen Rot. Davor ein Mann im Klappstuhl in Unterhemd mit einem karierten Hemd darüber. Auf dem weißen Tisch vor ihm, zwei Teller mit Krümeln, Kaffeetassen und Eierbecher. Die Wespen schwirren um die Frühstücks-Reste. Seit dreizehn Jahren machen Heinz und seine Frau Christel Camping-Urlaub. Gerade sind sie mit dem Frühstück fertig.

In Italien, Kroatien oder den Niederlanden waren sie schon mit ihrem Reisemobil. In diesem Jahr bleiben sie in Deutschland – wie viele andere. Trotzdem wollen Heinz und Christel einen individuellen Urlaub – auch diesen Wunsch teilen sie mit immer mehr Menschen.

Geheime, einsame Orten in der Natur

Die Verkaufszahlen für Reisemobile und Wohnwagen steigen jedes Jahr. 2016 waren es noch 54.000, 2019 80.000. Im Juli hat sich der Verkauf von Reisemobilen im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt, Caravans stiegen sogar um 60 Prozent. Junge Menschen reisen im Van durch die Welt. Camping war schon immer individuell, heute muss die Reise noch spezieller sein. Das passt zu einer Generation, die alles auf ihre Wünsche zuschneiden will. Doch wann stößt der Wunsch nach Individualität an die Grenzen?

Der Soziologe Andreas Reckwitz hat eine Gesellschaft beschrieben, in der alles zum Singulären strebt. Das zeigt sich auch im Tourismus. Jede Reise muss heute ein einzigartige Erlebnis sein, besondere Bilder, besondere Orte. Einsame Felsstrände und Frühstück auf dem Van-Dach. Kein Pauschalurlaub, bei dem jeder das gleiche erlebt. Das wollen immer mehr Deutsche.

„Als wir angefangen haben, war es lange nicht so überfüllt“, sagt Heinz, der seinen vollen Namen nicht nennen will, als er beim Frühstück gestört wird. Auf dem hinteren Teil des Campingplatzes stehen die Wohnmobile und Wohnwagen dicht nebeneinander. In der Mitte ein einsames Zelt. Der Renault von Heinz und Christel parkt im vorderen Teil, bei ausgeklapptem Frühstückstisch bleiben immer noch zwei Meter zum Nachbarn. „Hier ist die Lage entspannt“, sagt Heinz. Anders an der Küste oder in Bayern, da sei es in der Saison Glückssache einen Stellplatz zu bekommen.

Heinz und Christel sind in der DDR geboren und wohnen in Magdeburg. Nach der Wende wollten sie sich den Westen anschauen. Ihre erste Reise ging ans Eisselmeer. Das war im Februar 1997. Damals war es so kalt, dass sich die Eisschollen im Meer auftürmten. „Bei der ersten Reise vergisst man den Kaffeefilter oder die Toilette zu entleeren“, sagt Heinz. Er erinnert sich an schlichte Campingplätze in der DDR, Zelt an Zelt „Da gab es wirklich nur das Nötigste, meist nicht einmal eine Dusche“, sagt er. Junge Menschen wollen heute nicht mehr wie Heinz und Christel mit vielen auf einen Campingplatz. Sie suchen nach geheimen, einsamen Orten in der Natur.

Geheimtipps mit Verfallsdatum

Mandy Raasch, weiß, dass das eine Herausforderung ist. „Wenn ich irgendwo in der Pampa bin, kann ich nicht einfach Pizza bestellen“, sagt sie. Seit vier Jahren lebt sie in einem Van und schreibt den Blog Movin’n’Groovin. Eine Lebensform, die viele junge Menschen bewundern. Neun Monate wartete Raasch damals auf ihren Camper, inzwischen liegen die Wartezeiten für ein individuelles Modell bei bis zu zwei Jahren. Je mehr Menschen kaufen, desto länger dauert es und desto höher werden die Preise. Die Folgen, wenn eine ursprünglich individuelle Reiseform immer beliebter wird.

Raasch erinnert sich an eine ihrer ersten Reisen, an die Algarve in Portugal. Das war im Winter 2016. Damals stand sie frei an der Küste mit Blick auf den Stand. Die Polizei duldete das für eine Nacht. Mittlerweile werden Strafen verteilt. Die Küste ist voll mit Campern. „Die Idylle wird überrannt“, sagt Raasch.