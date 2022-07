Gaskrise : Die Neuerfindung von Uniper

Klaus-Dieter Maubachs düstere Prognose sollte sich schnell bewahrheiten: „Was wir mit Gazprom erleben, kann sich jederzeit wiederholen. Darauf lässt sich kein Geschäftsmodell mehr aufbauen“, sagte der Uniper-Vorstandsvorsitzende. Das war am vergangenen Freitag, als der russische Konzern nach dem Wartungsstopp wieder 40 Prozent der zugesagten Mengen lieferte. Am Mittwoch war auch diese Zahl Makulatur, die Lieferung auf die Hälfte gekappt.

Das Düsseldorfer Unternehmen und mit ihm der deutsche Gasmarkt wird zum Spielball des Moskauer Despoten. Als größter deutscher Gasimporteur steht Uniper im Zen­trum der Krise, welche die Republik voller Furcht auf den kommenden Winter blicken lässt. Die Hälfte aller russischen Gasexporte nach Deutschland, mehr als ein Viertel des gesamten Gasverbrauchs, lief jahrelang über Uniper. Stadtwerke ordern in Düsseldorf den Brennstoff für Millionen Wohnungen, in Industrieunternehmen stünde die Produktion ohne Gas von Uniper still. Seine Lieferverpflichtungen hat das Unternehmen verlässlich erfüllt, aber sich dabei wegen der hohen Kosten für die Ersatzbeschaffung von Gas an den Rand der Pleite manövriert.

Die heftigen Kursverluste an der Börse zeigen, wie schlecht es trotz des Staatseinstiegs um das Vertrauen in den Konzern bestellt ist: Es ist das Ende einer kurzen Erfolgsgeschichte. Das Unternehmen ist eine Abspaltung des Energieriesen Eon, der sich im Zuge der Energiewende ganz auf Netze, Ökostrom und Energievertrieb konzentrierte. Ein Sammelsurium von Kraftwerken in Deutschland und Nachbarländern ging 2014 an Uniper. Die wertvollste Mitgift aber war das Gas- und Handelsgeschäft, das sich hervorragend entwickelte. Die vermeintliche Resterampe wurde zum Börsenstar und landete schließlich beim finnischen Versorger Fortum, einem mehrheitlich staatlichen Konzern.

Wer wird das Sagen haben?

Die engen Verflechtungen mit Russland, aufgebaut vom Vorgängerunternehmen Ruhrgas, bildeten bisher ein Hauptstandbein. Nun muss sich Uniper komplett von seinem langjährigen Partner abnabeln. Außerhalb des Gasgeschäftes hatte dieser Prozess schon vor dem Überfall auf die Ukraine begonnen, als Uniper seine Stromproduktion in Russland, 5 Prozent des gesamten Verbrauchs, auf den Prüfstand stellte. Seit Kriegsausbruch hat Moskau alle Zahlungen gestoppt, und die Verkaufsverhandlungen liegen auf Eis.

Dafür sprudeln dank der hohen Strompreise die Gewinne der westeuropäischen Kraftwerke und helfen, die Verluste im Gasgeschäft abzumildern. Nur passt die Kraftwerksflotte zum größten Teil überhaupt nicht in das Weltbild deutscher Energiepolitik. Das gilt nicht nur für die Beteiligung an mehreren schwedischen Atomkraftwerken, sondern auch für die vielen Kohlemeiler.

Ein besonderer Konfliktherd ist Datteln 4, das jüngste deutsche Kohlekraftwerk, das Klimaschützer am liebsten erst gar nicht ans Netz gelassen hätten. Fakten geschaffen hat die Bundesregierung bereits für einen Rechtsstreit mit den Niederlanden: Uniper muss seine Klage gegen die vorzeitige Stilllegung eines Kohlekraftwerks fallen lassen.

Alternative Energien mit einem neuen Stellenwert

Die Erneuerbaren, noch ganz in den Anfängen, werden beim Konzernumbau sicherlich einen hohen Stellenwert bekommen. Das Gleiche gilt für Flüssiggas, das als Ersatz für russisches Erdgas benötigt wird. Uniper ist jetzt schon einer der wichtigsten Spieler auf dem globalen LNG-Markt. Auch die ersten Schritte in Richtung Wasserstoffwirtschaft sind getan. Erdgasspeicher sollen umgerüstet werden, in Wilhelmshaven entstehen Pläne für eine Elektrolyseanlage und einen Wasserstoffhafen. Es gibt einiges, auf dem sich perspektivisch aufbauen ließe.

Eine andere Frage ist, wer nun das Sagen haben wird und in welche Richtung will: Die Muttergesellschaft Fortum oder der Bund mit seiner Dreißig-Prozent-Beteiligung? Noch sind die Finnen mit ihrem auf 56 Prozent geschrumpften Anteil in der Mehrheit. Das muss nicht so bleiben: Ein Teil der Bundeshilfen wird später in Aktien gewandelt. Dann müsste Fortum nachkaufen, um die Kontrolle zu behalten. Die Karten dafür wird man sich in Helsinki sorgfältig legen. Was Fortum bevorzugt, hat sich in den Rettungsverhandlungen jedenfalls gezeigt: Man will sofort raus aus allem, was mit Gas zu tun, hat und so die Versorgungssicherheit der deutschen Seite überlassen. Die damit verbundene Zerschlagung hätte den Konzern vermutlich vollends ins Chaos gestürzt. Im Unternehmensverbund und mit neuem Geschäftsmodell besteht immerhin die Chance, wenigstens einen Teil der Rettungsmilliarden wiederzusehen.