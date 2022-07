EZB und Inflation : Im Schatten Mario Draghis

Über der Sitzung des Zentralbankrats der Europäischen Zentralbank hing am Donnerstag in gleich zweierlei Hinsicht der Schatten ihres früheren Präsidenten Mario Draghi. Nicht nur ist die legendäre Londoner Rede Draghis fast auf den Tag zehn Jahre alt, in der er angekündigt hatte, die EZB werde im Rahmen ihres Mandats alles Notwendige tun, um den Euro zu sichern. Die Konsequenzen dieser Rede beeinflussen das Handeln der EZB bis zum heutigen Tag.

Draghi spielte aber auch in anderer Hinsicht eine Rolle, weil er just am Tage der Sitzung des Zentralbankrats als Ministerpräsident Italiens scheiterte. Dieses Scheitern wirft zumindest nach Ansicht furchtsamer Gemüter die Frage nach einer eventuellen zweiten Eurokrise und der Rolle der EZB in einer solchen Krise auf.

Die EZB Christine Lagardes tat am Donnerstag angesichts einer Inflationsrate von 8,6 Prozent das Mindeste, was sie in geldpolitischer Hinsicht tun musste. Sie erhöhte die Leitzinsen um 0,50 Prozentpunkte und beendete damit – viel zu spät – das im Jahre 2014 begonnene Kapitel negativer Leitzinsen. Gleichzeitig stellte sie für die kommenden Sitzungen weitere Leitzinserhöhungen in Aussicht, die abhängig von der jeweiligen Datenlage getroffen werden sollen.

Lagarde und ihre Leute verabschieden sich von Forward Guidance

Mit diesem Vorgehen nahm die Zentralbank Abschied von einem in der Fachwelt „Forward Guidance“ genannten Instrument, das in ruhigen Zeiten mit weitgehend stabilen Inflationsraten seinen Sinn haben mag, in höchst unsicheren Zeiten aber geradezu schädlich wirken kann. Die Idee dieses Instruments besteht darin, auf mittlere Sicht einen Zeitpfad für die Leitzinsen zu nennen, damit die Absichten der Zentralbank frühzeitig klar sind und Finanzmärkte ebenso wie Unternehmen private Haushalte rechtzeitig reagieren werden.

In Zeiten rasch steigender Inflationsraten droht eine Zentralbank, die ihr Handeln auf mittlere Sicht an ihre Ankündigungen bindet, jedoch von der Realität überrascht zu werden und zu langsam auf die Geldentwertung zu reagieren. Genau dies war der EZB in der jüngeren Vergangenheit passiert. Erst vor wenigen Wochen hatte sie für ihre Juli-Sitzung Zinserhöhungen von 0,25 Prozentpunkten annonciert.

Dann aber wurde sie von der Inflationsdynamik und wohl auch vom Ausmaß der Abwertung des Euros am Devisenmarkt überrascht, worauf sie sich nun zu Zinserhöhungen von 0,5 Prozentpunkten veranlasst sah. Da zumindest aus heutiger Sicht das Inflationspotenzial erheblich bleibt, dürfte die EZB mit ihren Zinserhöhungen noch lange nicht an ihrem Ende angekommen sein.

Die EZB hat sich ein schwer zu verlassendes Loch gegraben

Hinterließen die Zinsentscheidungen vom Donnerstag und die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen einen guten Eindruck, kann dies von dem leider unseligen Versuch, als unerwünscht eingeschätzte Steigerungen von Anleiherenditen einzelner Länder einzudämmen, nicht gesagt werden. Hier hat sich die EZB auf dem Wege einer übereilt einberufenen Sondersitzung ihres Zentralbankrats ein Loch gegraben, aus dem sie nicht wieder herauskommen wird, solange sie fleißig weiter gräbt.

Lagarde stellte am Donnerstag ein TPI („Transmission Protection Instrument“) genanntes neues Instrument vor, in dessen Rahmen die EZB Staatsanleihen eines Landes im Falle „unbegründeter und ungeordneter“ Anstiege von Anleiherenditen kaufen kann.

Solche Käufe geraten leicht in den Geruch einer eigentlich verbotenen Finanzierung überschuldeter Staaten durch die Notenpresse. Der EZB ist daher daran gelegen, das Instrument aus juristischer Sicht so unangreifbar zu definieren, dass absehbare Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht keinen Erfolg haben.

Die EZB versucht sich an einer Quadratur des Kreises

Eine zu starke juristische Einhegung des Instruments würde allerdings seine Wirksamkeit reduzieren. Aus dieser Quadratur des Kreises kann die Geldpolitik nicht leicht entkommen. Lagarde sagte nicht ohne Grund, die EZB hoffe, dieses Instrument niemals einsetzen zu müssen.

Der deutliche Anstieg der italienischen Anleiherenditen am Donnerstag spiegelt jedenfalls die Einschätzung der Finanzmärkte wider, dass der Rücktritt eines angesehenen Ministerpräsidenten und seine wahrscheinliche spätere Ablösung durch eine Regierung, die im alten Geiste zunächst nach zusätzlichen Staatsschulden rufen könnte, kein Grund für eine Zentralbank darstellen, einem Land mit Anleihekäufen zu Hilfe zu eilen.

Gleichwohl muss sich die EZB darauf einstellen, dass ihre Bereitschaft zur Hilfe von rücksichtslosen nationalen Politikern einem Test unterzogen wird. Man wünschte der EZB, dass sie diesen Test besteht.