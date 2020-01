Besuch bei Versicherer : In der Welt der inszenierten Katastrophen

Bei Louis Gritzo brennt es fast täglich. Nicht etwa, weil er vom Unglück verfolgt wird, sondern weil er mit Absicht Feuer legen lässt. Ihm steht eine riesige Halle zur Verfügung, in der er zündeln kann. An diesem Morgen will er ein paar Dutzend große Plastikkisten in Brand setzen, die neben- und übereinander gestapelt sind. Ein Feuerwehrmann geht mit einem Flammenwerfer auf die Kisten zu und bringt das Feuer in der untersten Reihe in Gang. Schon nach wenigen Sekunden steigt dichter Rauch auf, die Flamme breitet sich schnell aus. Es dauert keine drei Minuten, bis sie die dritte und oberste Reihe erreicht hat und ungestüm zur Decke hin lodert. Die Sprinkleranlage ist aktiviert, kann aber den Brand nicht eindämmen, weil sich das Wasser in den Behältern sammelt und nicht schnell genug nach unten kommt. Die mittleren Kisten fangen an zu schmelzen, der Rauch wird immer schwärzer. Nach fünf Minuten kommen Feuerwehrmänner und machen dem Spuk mit Wasser aus ihren Schläuchen ein Ende. Zurück bleibt eine kokelnde Ruine aus angeschwärzten und verformten Kisten.

Schon viele Dinge sind in dieser Halle in Flammen aufgegangen. Mayonnaise, Hundefutter und Deodorant-Sprays zum Beispiel. Sogar eine Yacht wurde schon angezündet. Besonders gefiel Gritzo der Feuertest mit 1000 Whiskey-Fässern, die zwar nicht mit Whiskey, aber doch mit Alkohol gefüllt waren. Er erinnert sich, dass jeder Mitarbeiter dabei sein wollte, als die Fässer in Brand gesetzt wurden.