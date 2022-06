IG Metall : Olaf Scholz sollte aus dieser Lohnsteigerung Konsequenzen ziehen

Ein kräftiges Lohnplus in der Stahlindustrie, bald die nächste üppige Forderung – vor der „konzertierten Aktion“ des Kanzlers wirbeln die Prozente. Was daraus folgt, ist eigentlich klar.

Der Bundeskanzler rät den Tarifparteien zu Einmalzahlungen, um den allgemeinen Preisauftrieb mit ihrer Lohnpolitik nicht unnötig anzuheizen – und was macht die IG Metall? Einen Tarifabschluss mit der höchsten Prozentsteigerung seit 30 Jahren, 6,5 Prozent mehr Monatslohn. Eine Einmalzahlung gibt es als „Energiebonus“ obendrauf. Das hat sie in der Nacht, nach einer Serie von Warnstreiks, für rund 70.000 Beschäftigte in der Stahlindustrie durchgesetzt.

Ob sich Olaf Scholz die Sache so vorgestellt hat, als er kürzlich im Bundestag eine „konzertierte Aktion“ von Politik und Sozialpartnern zur Inflationsbekämpfung ausrief? Deren erstes Treffen steht noch aus. Aber die IG Metall schafft schon mal Fakten. Und es kommen vor dem (für Anfang Juli geplanten) Treffen bei Scholz weitere hinzu: Am Montag fixiert der Vorstand der größten deutschen Gewerkschaft die Eckpunkte der neuen Lohnforderung für 4 Millionen Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie. Würde er dabei die Stahlindustrie als Blaupause nutzen, musste man sich fragen, was in so einer „konzertierten Aktion“ eigentlich beredet werden soll.

Man kann es aber auch etwas milder bewerten, zumindest vorerst: Bei aller tarifpolitischen Ambition und trotz einer theoretisch riesigen Streikmacht in der Stahlindustrie zieht die IG Metall mit ihrer Lohnpolitik bisher nicht bis zum Anschlag durch. Die 6,5 Prozent Lohnplus liegen immerhin noch unter der aktuellen Inflationsrate – die sich im Lauf der Tarifrunde immer dichter an die Ursprungsforderung von 8,2 Prozent herangeschoben hat. Zudem gelten die 6,5 Prozent nicht nur für 12 Monate, sondern für 18; aufs Jahr gerechnet bleiben sie also darunter. Von den legendären 11-Prozent-Tarifabschlüssen von 1974, die zum Symbol einer quälenden Entwicklung hin zu zäher Inflation und Massenarbeitslosigkeit geworden sind, ist das noch ein Stück entfernt.

Die IG Metall zeigt Berechenbarkeit

Fürs tarifpolitische Klima derzeit kaum minder wichtig: Die IG Metall sprengt trotz der hohen Teuerung und einiger Verrenkungen bisher nicht den Rahmen ihrer angestammten tarifpolitischen Argumentation, womit sie den Arbeitgebern bei allen Verwerfungen ein Stück Berechenbarkeit signalisiert. Sie begründet die Höhe des Stahltarifabschlusses vor allem mit der Sonderkonjunktur, von der die Branche derzeit profitiert. Dieses Argument lässt sich nicht einfach so auf die Metall- und Elektroindustrie übertragen, deren bunte Industrielandschaft von Eisengießereien über Maschinenbauer bis hin zu Autozulieferern und -herstellern reicht.

Außerdem gibt der IG-Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann unverdrossen vor, sich mit der Lohnpolitik in diesem großen Industriebereich – wie gewohnt – an gesamtwirtschaftlichen Größen wie der Zielinflationsrate der Zentralbank und dem allgemeinen Produktivitätsfortschritt orientieren zu wollen. Mit ein wenig Phantasie lassen sich seine jüngsten Äußerungen zu diesem Thema sogar schon so interpretieren, dass er den Arbeitgebern eine lange Tarifvertragslaufzeit in Aussicht stellt, um die Belastung einer kurzfristig hohen Prozentsteigerung zeitlich zu strecken.

Die Preise steigen an vielen Stellen

Das ist keine Gewähr dafür, dass in den anstehenden großen Lohnrunden (auch der öffentliche Dienst folgt bald) vernunftorientierte Kräfte die Oberhand behalten werden. Diesen Kräften kommt es zu daran zu erinnern, dass die Mehrheit der Arbeitgeber steigende Energie-, Material- und Rohstoffpreise nicht nach Belieben auf Kunden weiterwälzen kann. Und dass Tarifabschlüsse, die sich auch nur in der Nähe der aktuellen Inflationsraten bewegen, um ein Vielfaches über der unstreitig wichtigsten Orientierungsgröße für die Lohnentwicklung liegen: dem Produktivitätsfortschritt.

Scholz und die Ampelkoalition sollten in dem selbstbewussten Auftreten der großen Gewerkschaften indes weiteren Anlass sehen, staatliche Transferzahlungen zur Abfederung gestiegener Lebenshaltungskosten umso enger auf die Zielgruppe der Bedürftigen zu konzentrieren. Arbeitnehmer der Mittelschicht und der industriellen Hochlohnbranchen, die für sich gerade historische Tariferhöhungen durchsetzen, sind nicht die Ersten, denen der Staat neue Energiezuschüsse und Klimagelder auf Kosten der Allgemeinheit ausreichen muss. Auch das sollte ein Thema der geplanten „konzertierten Aktion“ sein. Und es lohnt sich auch dann noch, wenn die IG Metall bis dahin weitere Fakten geschaffen hat.