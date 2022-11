Tarifstreit der Metaller : IG Metall kündigt neue Warnstreiks an

Die IG Metall will im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie die Warnstreiks verstärken. Da die Arbeitgeber zuletzt auch in der vierten Verhandlungsrunde keinerlei Lösungswillen erkennen gelassen hätten, würden die Warnstreiks am Montag hochgefahren, teilt der IG-Metall-Bezirk Mitte am Sonntag mit. „Es steht eine Woche der Entscheidung an. Entweder kommen die Verbandsvertreter zur Vernunft oder wir werden mit den 24-Stunden Warnstreiks beginnen“, sagte Bezirksleiter Jörg Köhlinger.

Streiks soll es zu Wochenbeginn in Rheinland-Pfalz, Hessen und Thüringen geben. Der Vorstand der IG Metall will am Montagabend über das weitere Vorgehen entscheiden. Die Beschäftigten hätten kein Verständnis für die Hinhaltetaktik der Arbeitgeber, erklärte Gewerkschaftschef Jörg Hofmann. Die Arbeitgeber müssten nun ein substantielles Angebot vorlegen.

Auch im Bezirk Baden-Württemberg, in dem schon häufig Pilotabschlüsse erzielt wurden, hakten zuletzt die Gespräche. Hier hatte die Gewerkschaft für Donnerstag einen letzten Einigungsversuch angekündigt, ehe die Streiks zeitlich ausgeweitet werden sollen.

Die IG Metall hat mit massiven Warnstreiks von einigen Hunderttausend Beschäftigten bundesweit Druck gemacht für ihre Forderung nach acht Prozent mehr Lohn für die 3,8 Millionen Beschäftigten der Branche. Die Arbeitgeber boten bislang eine pauschale Erhöhung um 3000 Euro netto bei einer Laufzeit von 30 Monaten an. Beide Seiten argumentieren mit der hohen Inflation und einer drohenden Wirtschaftskrise. Während die Gewerkschaft auf hohe Gewinne und eine gute Auftragslage zahlreicher Unternehmen verweist, warnen die Arbeitgeber vor einer Überforderung vieler kleinerer unter Druck stehender Betriebe.