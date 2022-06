IG Metall-Forderung : Bescheiden geht anders – und was sagt der Kanzler dazu?

Die IG Metall bleibt mit ihrer geplanten Lohnforderung im großen Bereich der Metall- und Elektroindustrie – Zielkorridor 7 bis 8 Prozent – knapp unter der aktuellen Inflationsrate. Und sie bleibt knapp unter den 8,2 Prozent, die sie in der von einer Sonderkonjunktur profitierenden Stahlindustrie verlangt hatte. Insofern kann man sagen: In Zeiten schrumpfender Verteilungsspielräume ist sie so vernünftig, dass sie das Ziel einer Kaufkraftsicherung für Arbeitsplatzbesitzer nicht absolut setzt.

Täte sie es, wäre das aber auch eine offene Abkehr von der Sozialpartnerschaft. Denn den Inflationsausgleich trotz eines sinkenden gesamtwirtschaftlichen Wohlstandsniveaus über alles andere zu stellen wäre faktisch der alte Schlachtruf aus der Zeit der Bankenrettung: „Wir zahlen nicht für eure Krise“ – sollen doch Arbeitgeber, Transferbezieher und Beschäftigte anderer Branchen die Lasten von Putins Krieg gegen die Ukraine schultern. Dass dieser Verteilungsspielräume reduziert, ist klar: Ausländische Energie- und Rohstofflieferanten beanspruchen nun ein größeres Stück vom Kuchen für sich.

Zentraler Maßstab ist nicht die Inflation

Doch auch wenn die IG Metall derart abschüssige Argumentationswege meidet und Zugänge zu sozialpartnerschaftlichem Ausgleich offen hält: Eine konstruktive Tarifrunde mit dem Ziel, den Industriestandort zu sichern, wird schwer genug. Lohnabschlüsse unter der Inflationsrate mindern zwar die Gefahr, dass die Löhne ihrerseits zum Inflationstreiber werden. Aber was in den Debatten über Lohn-Preis-Spiralen leicht vergessen wird: Es kommt auch darauf an, was die einzelnen Unternehmen an zusätzlicher Kostenlast verkraften. Der zentrale Maßstab dafür ist nicht die Inflation, sondern der Produktivitätsfortschritt, der sich weit unter den aktuellen Teuerungsraten bewegt.

Eines ist klar: Je stärker Tarifabschlüsse hiervon nach oben abweichen, desto weniger Anlass gibt es, davon begünstigte Beschäftigte überdies durch staatliche Hilfspakete auf Kosten der Allgemeinheit zu entlasten. Noch vor der Metalltarifrunde will Bundeskanzler Scholz eine „konzertierte Aktion“ mit den Sozialpartnern abhalten, in der es auch darum gehen wird. Man darf sehr gespannt sein, wie Scholz sich dazu verhält.