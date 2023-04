IG-Metall-Chef im Interview : „Luxusautos allein sichern nicht die Jobs“

IG-Metall-Chef Jörg Hofmann über den Mangel an bezahlbaren E-Autos, Lieferzeiten wie in der DDR und die wirtschaftlichen Vorteile der Viertagewoche.

Herr Hofmann, eine Umfrage der IG Metall unter Betriebsräten ergab, dass im Autoland Baden-Württemberg fast jeder zweite Autozulieferer Arbeitsplätze ins Ausland verlagert. Welche Jobs wandern da ab und wohin?

Es bleibt keine Art von Jobs verschont. Früher waren es einfache Arbeitsplätze, die in Billiglohnländer abwanderten. Inzwischen finden selbst Produktionsstarts für komplexe Produkte der Zulieferbranche schon gar nicht mehr in Deutschland statt. Auch Stellen in Forschung und Entwicklung werden zunehmend verschoben, nach China oder Nordamerika.

Haben Sie konkrete Beispiele?

Vor allem die großen Unternehmen verlagern. ZF Friedrichshafen, der drittgrößte deutsche Autozulieferer, hat mit der Produktion wesentlicher Komponenten für das Elektroauto in Serbien begonnen und nicht in Deutschland. Und auch ob die Produktion des neuen Hightech-Bordcomputers von ZF in Deutschland anläuft, ist mehr als ungewiss. Das ist ein Beispiel für viele der Zulieferkonzerne. Was man ZF aber zugutehalten muss: Es gibt hier ein gemeinsames Bemühen um eine tarifvertragliche Zukunftssicherung für alle Standorte. Oft heißt es: Belegschaften werden abgebaut, Standorte geschlossen – neue Beschäftigung durch neue Wertschöpfung in Deutschland ist nicht erkennbar. Aber genau das brauchen wir: Investitionen in die Zukunft der Fabriken statt die Abrissbirne.