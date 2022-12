Neue Konjunkturprognose : IfW rechnet 2023 mit Wirtschaftswachstum

Die Prognosen für das Abschneiden der deutschen Wirtschaft im kommenden Jahr werden immer optimistischer: Das in Kiel ansässige IfW sagt im Gegensatz zu den meisten anderen Institutionen nun sogar ein Wachstum voraus. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde voraussichtlich um 0,3 Prozent zulegen, geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Ausblick des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) hervor. Noch im September hatte es mit einem Rückgang von 0,7 Prozent gerechnet.

Zuvor hob bereits das Münchner Ifo-Institut seine Prognose für 2023 an, geht aber noch von einem Mini-Minus von 0,1 Prozent aus. Einen Rückgang um 0,1 Prozent im kommenden Jahr erwartet auch das RWI in seiner am Donnerstag veröffentlichten Prognose. Allerdings waren die Essener Forscher zuvor von einem Wachstum um 0,8 Prozent ausgegangen. Bundesregierung, Internationaler Währungsfonds (IWF) und Industriestaaten-Organisation OECD erwarten ebenfalls eine sinkende Wirtschaftsleistung im Jahr 2023. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) rechnet bislang sogar mit einem Einbruch von drei Prozent.

„Die Aussichten für die Konjunktur haben sich – bei hoher Unsicherheit – etwas aufgehellt“, erklärten die Kieler Forscher. Maßgeblich dafür sei, dass der private Konsum weit weniger unter der Energiekrise leiden werde als bislang befürchtet. „Die Großhandelspreise für Gas und Strom sind in den vergangenen Monaten deutlich gesunken - auch wenn sie sich nach wie vor auf hohem Niveau befinden“, hieß es. „Zudem sollen die Belastungen der privaten Haushalte und Unternehmen durch die hohen Energiekosten durch sogenannte Preisbremsen abgefedert werden.“

Inflationsrate sinkt stärker als erwartet

Daher werde die Inflationsrate im kommenden Jahr mit 5,4 Prozent deutlich niedriger sein als bislang mit 8,7 Prozent prophezeit. Für das zu Ende gehende Jahr soll sie bei 8,0 Prozent liegen, 2024 dann bei 2,2 Prozent. Auch die Essener Forscher vom RWI sagen für 2023 eine Inflationsrate von 5,4 Prozent voraus, nach 7,9 Prozent in diesem Jahr. Im Jahr 2024 werde sie nach ihrer Einschätzung auf 2,5 Prozent zurückgehen.

Die Inflation war im Oktober auf 10,4 Prozent gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit 1951. Im November gab es zwar einen leichten Rückgang auf 10,0 Prozent, aber vor allem höhere Preise für Lebensmittel und Energie schmälern die Kaufkraft der Verbraucherinnen und Verbraucher weiter deutlich. „Das größte Risiko für die konjunkturelle Entwicklung Deutschlands ist derzeit die Inflationsentwicklung“, sagte RWI-Konjunkturchef Torsten Schmidt. „Auch der Krieg gegen die Ukraine bleibt ein beträchtlicher Risikofaktor.“

Entwarnung die Ökonomen aber nicht. „Der deutschen Wirtschaft steht ein schwaches Winterhalbjahr bevor“, schrieben die IfW-Forscher mit Blick auf die erwartete Rezession im laufenden und kommenden Quartal. Deutschland bewege sich „im Kriechgang durch die Energiekrise“. Die hohen Energiepreise belasteten die Kaufkraft der Haushalte. Daher werde der private Konsum erst in der zweiten Jahreshälfte 2023 wieder in Schwung kommen. Die Unternehmen dürften aber mehr investieren, die Exporte trotz des schwierigen globalen Umfelds leicht zulegen. Für 2024 sagt das IfW ein Wirtschaftswachstum von 1,3 Prozent voraus, im zu Ende gehenden Jahr soll es zu 1,9 Prozent reichen. Ähnlich fällt die Prognose des RWI aus: plus 1,8 Prozent in diesem und plus 1,9 Prozent Wachstum im Jahr 2024.

Der Arbeitsmarkt zeigt sich den Prognosen zufolge robust, auch weil die Firmen nach wie vor händeringend nach Fachkräften suchten. Das Staatsdefizit dürfte im kommenden Jahr aufgrund der Hilfspakete auf rund vier Prozent des BIP anschwellen.