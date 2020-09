IfW-Ökonom Felbermayr : „Wenn man zu Sanktionen greift, muss man kraftvoll zulangen“

Aktualisiert am

Herr Felbermayr, Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat mit Blick auf mögliche Sanktionen gegen Russland gesagt, er kenne keinen Fall, in dem solche Maßnahmen zu einer Verhaltensänderung geführt hätten. Stimmt das?

Ich glaube gerne, dass er keine Erfolgsgeschichten kennt. Diese sind auch in der Tat deutlich seltener als Geschichten des Scheiterns. In unserer Global Sanctions Database zählen wir von 1950 bis 2016 circa 730 Sanktionsepisoden; knapp ein Drittel davon wurden offiziell als erfolgreich klassifiziert. Zwei Drittel haben wenig bis nichts gebracht. Vor allem umfassende Sanktionen von breiten Koalitionen gegen kleine Staaten haben die Chance, Verhaltensänderungen herbeizuführen. Russland ist weder ein kleines Land, noch ist im Moment von einer breiten Koalition die Rede oder von umfassenden Sanktionen. Auf Basis der Daten und unserer empirischen Analysen scheinen also die Erfolgsaussichten gegenüber Russland sehr begrenzt.