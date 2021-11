Schulzeugnisse : Kopfnoten sind bedeutungslos

Aktualisiert am

Zeugnisübergabe in der neunten Klasse der Freiherr-vom-Stein-Schule in Gütersloh Bild: dpa

Viele Schüler kennen das nur allzu gut: Nicht nur ihre kognitiven Leistungen etwa in Mathematik, Deutsch und Biologie werden bewertet, sondern auch ihr Arbeits- und Sozialverhalten. Diese Verhaltensnoten stehen ganz oben auf den Zeugnissen; deshalb nennt man sie auch „Kopfnoten“.

Lisa Becker Redakteurin in der Wirtschaft

Mit den Kopfnoten sind einige Hoffnungen verbunden: Sie könnten Kinder und Jugendliche dazu bringen, zu freundlicheren, verträglicheren, sozialeren und fleißigeren Menschen zu werden. Das könnte auch ihre akademischen Leistungen steigern und ihre Chancen für den Einstieg in den Arbeitsmarkt verbessern. Zumal man weiß, dass Arbeitgeber viel Wert auf die sogenannten Soft Skills legen und in Umfragen beklagen, dass Bewerber davon zu wenig mitbringen.

Kopfnoten sind umstritten, wie das Münchner Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung schreibt, das gerade die Wirkung von Verhaltensnoten untersucht und die Ergebnisse am Montag veröffentlicht hat. Gegner führen demnach an, Verhaltensnoten seien stark vom jeweiligen Kontext abhängig und damit kaum vergleichbar. Schüler könnten sie deshalb für ungerecht halten, was sie demotiviere und sowohl ihr Lern- als auch Sozialverhalten verschlechtere. Außerdem förderten diese Bewertungen die extrinsische Motivation auf Kosten der wesentlich nachhaltigeren intrinsischen.

„Debatte ist Lärm um nichts“

Weil die Ansichten zu den Kopfnoten so gegensätzlich sind, wurden sie in den 2000er Jahren in manchen Bundesländern abgeschafft und wieder eingeführt. Diese zeitlichen Unterschiede zwischen den Bundesländern nutzte das Ifo-Institut, um die Folgen dieser Benotungsform zu untersuchen. Die Wissenschaftler werteten umfangreiche Datensätze aus Leistungstests und Haushaltsbefragungen aus und kommen zu einem ernüchternden Ergebnis: Verhaltensnoten seien „bedeutungslos für den Bildungserfolg und den Einstieg ins Berufsleben“.

Sie beeinflussten weder die Schulleistungen noch die Charaktereigenschaften oder die Erwerbstätigkeit. Sie wirkten sich offenbar weder positiv noch negativ auf die Entwicklung der Schüler aus. „Die heiß geführten Debatten darum waren also viel Lärm um nichts“, konstatieren die Forscher. Eine Erklärung könnte sein, dass der zusätzliche Informationsgehalt der Kopfnoten als gering eingeschätzt wird, weil Fachnoten das Verhalten und die Mitarbeit der Schüler schon zum Teil umfassen.

Das Ifo-Institut sieht die Ergebnisse der Untersuchung als weiteren Beweis dafür, dass manche Bildungsreformen in der Öffentlichkeit zwar heiß diskutiert werrden, für die Schüler aber bedeutungslos sind. Lieber sollte man sich auf Reformen konzentrieren, die nachweislich die Qualität der Bildung erhöhen.