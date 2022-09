Aktualisiert am

Stimmung in Unternehmen sinkt stärker als erwartet

Ifo-Geschäftsklimaindex : Stimmung in Unternehmen sinkt stärker als erwartet

Passanten in Hamburg Bild: dpa

Die Führungskräfte in Deutschland schauen so skeptisch auf die Geschäftslage wie zuletzt zu Beginn der Corona-Pandemie. Die deutsche Wirtschaft rutsche in eine Rezession, sagt Ifo-Chef Fuest.