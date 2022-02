Ifo-Index steigt : „Die deutsche Wirtschaft setzt auf ein Ende der Corona-Krise“

Aktualisiert am

Die Stimmung der deutschen Unternehmen hat sich im Februar deutlich verbessert – nicht nur in der Industrie. Zugleich spekulieren Volkswirte, wie sich der eskalierende Konflikt in der Ukraine wirtschaftlich auswirken könnte.

Die Stimmung in den Führungsetagen der deutschen Unternehmen hat sich im Februar merklich aufgehellt. Der Geschäftsklimaindex des Münchner Ifo-Instituts, der als wichtiger Konjunkturindikator gilt, stieg um 2,9 Punkte auf 98,9 Zähler, wie das Forschungsinstitut mitteilte. Das Barometer beruht auf einer monatlichen Umfrage unter rund 9000 Unternehmen. „Die deutsche Wirtschaft setzt auf ein Ende der Corona-Krise“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die Zuspitzung der Krise um die Ukraine bleibe aber ein „Risikofaktor“.

Die Zuversicht zieht sich durch alle Branchen. Die Unternehmen beurteilten sowohl ihre aktuelle Geschäftslage besser, als auch ihre Aussichten für die nächsten sechs Monate. Vor allem im Dienstleistungssektor machte der Indikator einen Sprung nach oben. „Im Gastgewerbe ist der Optimismus zurückgekehrt“, sagte Fuest. In der Industrie behindern allerdings noch immer Materialengpässe die Produktion. Auch Groß- und Einzelhändler berichten weiter von Lieferengpässen.

Andere Stimmungsbarometer konnten im Februar ebenfalls zulegen. Der am Montag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex des Londoner Markit-Instituts für die deutsche Wirtschaft legte um 2,4 Punkte auf 56,2 Zähler zu – so stark wie seit einem halben Jahr nicht mehr. Damit rangiert das Barometer deutlich über der Marke von 50 Punkten, die Wachstum signalisiert.

Überschattet werden die positiven Stimmungsindizes von der Ukraine-Krise. „Die steigende Stimmung in den Unternehmen macht Hoffnung auf eine Erholung der Konjunktur, über der nun aber das Damokles-Schwert eines eskalierenden Russland-Ukraine-Konflikts hängt“, sagte KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib. Die Umfragen seien vorerst Makulatur, da sie nicht die möglichen Folgen des russischen Einmarsches in die Ostukraine enthielten, warnte Andreas Scheuerle von der Deka Bank. Nun gebe es zwei widerstreitende Entwicklungen. „Corona-Lockerungen mit ihrer positiven Wirkung auf die Dienstleister, stehen den negativen Folgen des Ukraine-Konflikts gegenüber“, so Scheuerle.

Am Ende könnte die Krise den wirtschaftlichen Aufschwung bedrohen. „Die Gefahr, dass die Frühjahreserholung stocken wird, nimmt stündlich zu“, sagte ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski. Zwar sei der bilaterale Handel mit Russland nicht groß genug, um ein allgemeines Anziehen der Industrie wegen verbesserter Lieferketten aufzuhalten. „Eine weitere Eskalation der Situation bringt allerdings neue Unsicherheit, die Gift ist für die Konjunktur“, warnte er. Hinzu kämen noch zu erwartende Sanktionen des Westens gegen Russland.

Mit Sorge blicken Ökonomen vor allem auf eine drohende Energiekrise. „Würde Russland bei einer weiteren Eskalation der Krise den Gashahn zudrehen, könnte dies den wirtschaftlichen Aufschwung zumindest zeitweise unterbrechen", sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. „Das ist ein echtes Konjunkturrisiko.“

Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg Bank, schätzt, dass ein russischer Angriff auf die Ukraine die Erholung um ein bis zwei Monate verschieben würde. Auch er rechnet mit einem Anstieg der Energiepreise. Hierfür sei Europa allerdings nicht mehr so anfällig, da die Wintersaison weitgehend vorbei sei.

Die Bundesbank geht in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht davon aus, dass die deutsche Wirtschaftsleistung im ersten Quartal dieses Jahres „abermals spürbar zurückgehen" wird. Der Grund dafür sei, „dass sich das Pandemiegeschehen aufgrund der Omikron-Variante noch einmal verstärkt“, heißt es in dem Bericht. Schon im vierten Quartal 2021 war die deutsche Wirtschaft um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorquartal geschrumpft.

Technisch gesehen würde die Wirtschaft mit einem weiteren Rückgang in eine Rezession rutschen. „Angesichts der sehr guten Nachfragesituation dürfte das BIP im Frühjahr wieder kräftig Fahrt aufnehmen“, schreiben die Notenbanker. Die Gefahr eines Krieges in der Ukraine ist da allerdings noch nicht eingepreist.