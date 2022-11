Ifo-Präsident Fuest : „Die Rezession dürfte weniger tief ausfallen“

Aktualisiert am

Damit hätten noch vor ein paar Monaten die wenigsten gerechnet: Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hat sich zu Beginn der kalten Jahreszeit gebessert. Der Geschäftsklimaindex des Münchner Ifo-Instituts stieg im November um 1,8 Punkte auf 86,3 Zähler, wie das Institut am Donnerstag mitteilte. Das Barometer gilt als wichtiger Frühindikator für die deutsche Konjunktur. Der Dax reagierte mit einem prompten Kurssprung um 0,8 Prozent auf 14.540 Punkte.

Svea Junge Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Dass die rund 9000 befragten Unternehmen besser gestimmt waren, lag vor allem daran, dass sie weniger pessimistisch auf die kommenden Monate blicken. Der Indikator der Erwartungen stieg auf 80 Punkte, nach 75,9 Zählern im Oktober. Mit ihren aktuellen Geschäften waren die Unternehmen hingegen etwas weniger zufrieden. „Die Rezession dürfte weniger tief ausfallen, als viele erwartet haben“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Der nachlassende Pessimismus mit Blick auf die nächsten sechs Monate zog sich durch alle Branchen. Vor allem in den Industrieunternehmen keimt wieder Zuversicht. Die Unsicherheit über die weitere Geschäftsentwicklung habe etwas abgenommen, blieb aber auf hohem Niveau, sagte Fuest. Bei den energieintensiven Branchen habe sie allerdings nochmals zugenommen. Während die Dienstleister wie die Industrie ihre aktuelle Lage etwas schlechter beurteilten, waren der Handel und das Baugewerbe auch mit ihren laufenden Geschäften wieder zufriedener.

Der deutliche Anstieg des Ifo-Geschäftsklimas zeige, dass die Unternehmen eine „Verbesserung der konjunkturellen Rahmenbedingungen erkennen“, kommentierte Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. „So ist das Risiko einer Gasrationierung in den zurückliegenden Wochen deutlich gesunken, und die Bundesregierung hat ihr Entlastungspaket massiv aufgestockt“, sagte er. Auch Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, führt den Anstieg des Barometers auf die abnehmende Unsicherheit über die Energieversorgung in den kommenden Monaten zurück: „Die Rezession verliert ihren Schrecken.“ Jens-Oliver Niklasch von der LBBW warnte gleichwohl, dass es für Erleichterung zu früh sei: „Machen wir uns nichts vor: Das sind die Indikatorwerte einer Rezession“, sagte er.

Auch andere Stimmungsbarometer steigen

Neben dem Ifo-Index verzeichneten auch andere Stimmungsindizes im November einen Anstieg. Der am Mittwoch veröffentlichte Einkaufsmanagerindex des Finanzdienstleisters S&P Global legte um 1,3 Punkte auf 46,4 Zähler zu. Damit verlangsamte sich der Abschwung der Wirtschaft zwar. Allerdings rangierte das Stimmungsbarometer, das auf einer Umfrage unter 800 Unternehmen beruht, weiter unter der Marke von 50 Punkten, die Wachstum signalisiert.

Die Ergebnisse änderten nichts an der Einschätzung, „dass Deutschland wahrscheinlich auf eine Rezession zusteuert“, sagte S&P-Ökonom Phil Smith. Mit einer Rezession im Winterhalbjahr rechnet auch die Bundesbank in ihrem ebenfalls am Mittwoch ver­öffentlichten Monatsbericht. „Deren Ausmaß ist allerdings äußerst unsicher“, heiß es dort. Im dritten Quartal zwischen Juli und September war das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) noch überraschend um 0,3 Prozent zum Vorquartal gewachsen.

Mehr zum Thema 1/

Zwar sei der Auftragsbestand in der Industrie hoch und die Lieferengpässe gingen etwas zurück, teilte die Notenbank mit. Dennoch werde die globale Konjunkturabschwächung voraussichtlich die Exporte dämpfen. Zudem gehen die Bundesbank-Ökonomen davon aus, dass die positiven Impulse aus dem Wegfall der Corona-Beschränkungen „spürbar nachlassen“ werden. Die Zurückhaltung der Konsumenten werde durch die hohe Inflation noch verstärkt. Im Oktober war die deutsche Inflationsrate nach europäischer Rechnung auf 11,6 Prozent gestiegen – und die Bundesbank warnt: „Die Inflationsrate könnte auch über den Jahreswechsel hinaus zweistellig bleiben.“