IchbinHanna : Gute Bildung kostet Geld

Dieser kommunikative Schuss des Bundesforschungsministeriums ging komplett nach hinten los. Das Team von Ministerin Anja Karliczek hatte ein kurzes Erklärvideo über das Wissenschaftszeitvertragsgesetz – kurz: WissZeitVG – ins Netz gestellt. Dort wird verteidigt, dass es für das wissenschaftliche Personal an den Universitäten unterhalb der Professur in aller Regel nur befristete Arbeitsverhältnisse gibt. Bis zur Promotion sollen es höchstens 6 Jahre sein. Wer danach die akademische Karriere als Post-Doc oder Juniorprofessor fortsetzt, hat noch einmal maximal 6 Jahre zur Verfügung. Spätestens dann muss man eine Lebenszeitprofessur erreicht haben – oder eben gehen. Ein weiterer Anschlussvertrag ist nach 12 Jahren ausgeschlossen. Das sorge dafür, dass es immer genug Fluktuation gebe. Oder im Duktus des Videos: dass ältere Mitarbeiter nicht die Stellen für den Nachwuchs „verstopfen“.

Was für ein entsetzliches Bild! Das WissZeitVG als Abführmittel, das Menschen aus der Universität ausschwemmt, die es nicht rechtzeitig durch den engen Flaschenhals geschafft haben. Denn die begehrten Professuren gibt es nicht wie Sand am Meer und die Berufungsverfahren ziehen sich oft Jahre hin. Und so kommt es, dass sich Hunderte Betroffene zu Wort melden und dem Ministerium blanken Zynismus vorwerfen. Sie versammeln sich in den sozialen Medien unter dem Hashtag #IchbinHanna, einer fiktiven Nachwuchswissenschaftlerin, die stellvertretend gerade im Hamsterrad des akademischen Prekariats rennt. Sie hält an der Uni den Laden in Forschung und Lehre am Laufen, bringt das irgendwie mit der eigenen Weiterqualifikation unter einen Hut und hat dabei stets das Damoklesschwert namens WissZeitVG über sich hängen.

Wenn man Hanna eines nicht vorwerfen kann, dann eine überzogene Anspruchshaltung. Der Autor dieses Textes ist bereits mit 31 Jahren Universitätsprofessor für Volkswirtschaftslehre geworden, das WissZeitVG hat mich persönlich also nie betroffen. Aber um mich herum sah ich reihenweise, wie Karrieren daran scheiterten oder gar nicht erst begannen. Denn mangelnde Planungssicherheit ist für viele hoch qualifizierte Wissenschaftler, besonders für Frauen, der Grund, sich nach der Promotion letztlich gegen die akademische Karriere zu entscheiden oder sie außerhalb Deutschlands in Angriff zu nehmen.

Die Politik wollte sparen

Wie konnte es so weit kommen? Um die Ursprünge des WissZeitVG zu verstehen, muss man in die 1990er Jahre zurückblicken. Damals gab es im Mittelbau noch viele Dauerstellen, die den Lehrstühlen zugeordnet waren. Viele waren während der Bildungsexpansion der 1970er Jahre geschaffen worden und entsprechend oft mit Personal besetzt, das allmählich auf die Pensionierung zusteuerte. Nun lassen sich nicht alle über einen Kamm scheren, aber insgesamt genossen diese Akademischen (Ober-)räte nicht den allerbesten Ruf. Unter den Studierenden galten sie als wenig motivierte Zaunkönige, die es sich im Windschatten ihrer jeweiligen Chefs gemütlich gemacht hatten. Viele Studierende, darunter auch ich, wünschten sich damals mehr Dynamik.

Ab den frühen 2000er Jahren handelte die Politik. Sie baute die Dauerstellen sukzessive ab und ersetzte sie durch befristete Verträge. Aber natürlich tat sie das nicht, oder nur scheinbar, um meinem Wunsch Rechnung zu tragen. Ihr Motiv war banaler: Die Politik wollte sparen. Damals galt Deutschland wirtschaftlich als kranker Mann Europas und es entsprach dem Zeitgeist, überall staatliche Ausgaben zurückzufahren. Da kam das WissZeitVG gerade recht, denn junge Angestellte mit Zeitverträgen kosten nun einmal weniger als Beamte mit stetig steigender Dienstaltersstufe. In der Folge schlug das Pendel vom einen Extrem ins andere. Ab jetzt gab es nur noch Befristungen und der prekäre Boden für #IchbinHanna wurde bereitet.

Wer A sagt, sollte gelegentlich auch B sagen

Der Ausweg kann nicht in einem Zurück in die 1990er Jahre bestehen. Aber wenn das deutsche Wissenschaftssystem international mitspielen will, brauchen wir für den promovierten Nachwuchs bessere und planbare Karrierewege. Das müssen nicht nur verbeamtete Professuren sein. Ein erster Schritt wären dauerhafte Beschäftigungsverhältnisse mit leistungsabhängiger Option auf bessere Bezahlung. Für die konkrete Ausgestaltung, wie man Sicherheit und Anreize in Einklang bringt, gibt es viele Ideen. Hier kann sich die nächste Bundesregierung bedienen.

Doch egal wie man es macht: Wenn sich wieder mehr Menschen für eine akademische Karriere entscheiden und nicht nach 12 Jahren entsorgt werden, wird das unweigerlich zu höheren Personalkosten im Universitätssystem führen.

Nun wird in jeder politischen Sonntagsrede beschworen, dass Deutschland nur über eine einzige Ressource verfüge, die Köpfe der Menschen. „Bildung, Bildung, Bildung“ – dieser Slogan zieht immer. Aber gute Bildung kostet eben Geld – und wer A sagt, sollte gelegentlich auch B sagen.