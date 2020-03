Pharma-Fachmann im Gespräch : „Das Virus kann auch zum Guten mutieren“

Das Virus, mit dem sich die ganze Welt beschäftigt (Illustration des Centers for Disease Control and Prevention) Bild: dpa

Herr Maas, haben sind die von Bundesregierung, Landesregierungen und den Gesundheitsämtern angeordneten drastischen Maßnahmen Berechtigung?

Sie haben ihre volle Berechtigung. Das gilt auch für alle eventuell noch kommende Verschärfungen wie sie bereits in vielen unserer Nachbarländer implementiert sind, weil wir die Ausbreitung des Virus im Interesse unserer älteren Mitbürger und sonstigen Risikogruppen unbedingt so lange wie möglich verzögern müssen, um unser Gesundheitssystem nicht zum Kollabieren zu bringen.

Und dennoch sind sie optimistisch, warum?

Der überwiegende Teil der Bevölkerung ist in keiner Weise gefährdet, mehr als 80 Prozent der Infektionen verlaufen harmlos, zum Teil sogar symptomlos. Etwas ernstere Symptome ähnlich einer schweren Grippe treten bei rund 10 bis 12 Prozent der Infizierten auf, wirklich ernste Verläufe bei weniger als 5 Prozent, nämlich fast ausschließlich bei den oben genannten Risikogruppen.

Aber es sterben doch viele Menschen?

Die Mortalitätsrate ist nach wie vor gering, auch wenn in der Zwischenzeit die Todesfälle im globalen Kontext vierstellige Beträge erreicht haben. Wenn man sich die Mortalitätsraten betrachtet, so fällt auf, dass diese in vorbereiteten Ländern sehr niedrig (unter 0,5 Prozent) sind, in schlechter vorbereiteten zwar immer noch niedrig, aber deutlich höher (3 bis 4 Prozent).

Nennen Sie doch einmal Beispiele, bitte …

… als Beispiel für ein gut vorbereitetes Land kann Südkorea gelten, ein schlechter vorbereitetes war sicherlich Italien. Dazu kommen einige mathematische Gesetzmäßigkeiten, die die Mortalitätsraten ebenfalls deutlich reduzieren können: Diese werden oft durch das Verhältnis der gestorbenen zu den infizierten Patienten ermittelt, mit anderen Worten: Je höher die Zahl der Infizierten – und wir haben bestimmt viele mehr als die tatsächlich getesteten – desto niedriger die Mortalitätsrate.

Welchen Einfluss hat die Demographie?

Diese Rate hängt in der Tat der Demographie der einzelnen Länder ab, von dessen Gesundheitssystemen und vielen andern Punkten mehr. Wir haben in Deutschland Orte und Gemeinden mit einer größeren Zahl älterer Mitbürger und dort sind die Sorgen besonders groß, in die in den Medien immer wieder gezeigten „italienischen Verhältnisse“ zu gelangen, aber auch hier gilt: Deutschland hat bisher die niedrigste Mortalitätsrate der Welt, ein Punkt, der für unser Krisenmanagement und für unser Gesundheitssystem spricht.

Warum ist das System denn besser als in anderen Ländern?

Bezogen auf die Gesamteinwohnerzahl hat Deutschland mehr als dreimal so viele Betten auf Intensivstationen als beispielsweise Italien oder Frankreich. Und mehr als zehn Mal so viele als China. Und aktuell werden die Kapazitäten intensiv ausgebaut. Deutschland ist also vorbereitet, gleichwohl haben wir aktuell aber auch eine Grippewelle. Und die schwer Grippekranken brauchen dieselben Betten und dieselbe Versorgung wie die schwer Corona-Erkrankten. Deswegen müssen wir diesen Engpass vermeiden und den raschen Anstieg der Zahl der Corona-Erkrankungen so lange als möglich hinausschieben – und genau das bezwecken alle aktuellen Maßnahmen.

Was sagt Ihnen der Blick in Länder, die schon länger mit der Krise konfrontiert sind?