Investieren bei Hyperinflation : Türkischer Patient

Aktualisiert am

Das Wachstum in dem Land am Bosporus ist hoch, die Direktinvestitionen sind rege. Doch die Inflation erreicht 80 Prozent, und die Lira verfällt. Die Politik von Präsident Erdogan gilt zunehmend als „unberechenbar“.

Kann sich der Unterstützung in der Bevölkerung nicht mehr sicher sein: Präsident Erdogan feiert den niedergeschlagenen Putsch vor sechs Jahren. Bild: EPA

Die Inflation schießt in Richtung 100 Prozent, der Wertverfall der Lira nimmt zu, es sinkt die von Ratingagenturen festgestellte Bonität der Türkei. Doch die sieht sich selbst weiterhin als ein attraktiver Standort für ausländische Produzenten. Die Lage an der Nahtstelle zwischen Europa, Asien und dem Nahen Osten, ihre gut ausgebaute Infrastruktur, die Dienstleistungskultur und das hohe Angebot an Arbeitskräften machen das Schwellenland „zum Powerhouse der Region“, sagt der Direktor des türkischen Amtes für Investition, Burak Daglioglu, im Gespräch mit der F.A.Z.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Auf der Habenseite verbucht er die Nähe zum großen europäischen Markt. Gut die Hälfte der Exporte von 225 Milliarden Euro wickelt die Türkei mit Europa ab. Stichworte wie Near- und Re- oder jüngst auch Friend-Shoring sind Daglioglu nicht fremd. „Das Interesse an Direktinvestitionen in der Türkei nimmt zu“, sagt er.