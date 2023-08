Hunter Biden, der Sohn des amerikanischen Präsidenten, hat viele Millionen Dollar verdient dank der Zuwendungen von obskuren Firmen und Geschäftsleuten aus Russland, der Ukraine, China und Rumänien. Bis heute ist nicht bis ins letzte Detail geklärt, welche Gegenleistung er dafür erbracht hat. Die potentiellen Antworten bergen politische Brisanz. Hatte Hunter Biden seinen Geschäftspartnern versprochen, in ihrem Sinne Einfluss auf den Präsidenten zu nehmen, und hat dieser das zugelassen? Es gibt auch eine schlichte Erklärung für Hunter Bidens Einkünfte: seine Qualifikation. Er ist ein an den Elitehochschulen Princeton und Yale ausgebildeter Jurist mit entsprechenden Fachkenntnissen.

Winand von Petersdorff-Campen Wirtschaftskorrespondent in Washington. Folgen Ich folge

Millionen-Einnahmen zwischen den Jahren 2014 und 2019 resultierten aus seiner Mitgliedschaft im Verwaltungsrat des ukrainischen Energiekonzerns Burisma Holdings. Die Firma kennt man: Donald Trump hatte versucht, die ukrainische Regierung zu zwingen, belastendes Material über die Bidens in der Ukraine zu produzieren und vom Kongress bewilligte Hilfsgelder zurückzuhalten. Die Intervention stand im Zentrum eines am Ende gescheiterten Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump. Das änderte aber nichts an der Tatsache, dass Hunter Biden in ein lukratives Beschäftigungsverhältnis mit einem Unternehmen mit dubioser Entstehungsgeschichte eintrat, während sein Vater Joe Biden, als Vizepräsident zuständig für die Ukraine, Korruptionsbekämpfung zum großen Thema machte.