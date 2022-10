F.A.Z. exklusiv : Hunderttausend Geldwäsche-Verdachtsfälle auf Halde

Im Kampf gegen die Geldwäsche kommt Deutschland nur schwer voran. Die beim Zoll angesiedelte Spezialeinheit, für die oft der englische Name Financial Intelligence Unit (FIU) verwendet wird, schafft es einmal mehr nicht, die vielen Meldungen zeitnah abzuarbeiten. In einem Brief an den Bundestag berichtet die Parlamentarische Finanzstaatssekretärin Katja Hessel (FDP) von fast 101. 000 Verdachtsfällen, die nicht abschließend geprüft worden sind. Zum Stichtag 30. September seien diese Meldungen „als risikorelevant mit unterschiedlichen Risikoprofilen ausgesteuert, aber noch nicht weiter bearbeitet worden“, heißt es in ihrem Schreiben vom 24. Oktober an den Bundestagsfinanzausschuss. Der Brief liegt der F.A.Z. vor. Nicht betroffen sind nach Angaben der FDP-Politikerin die Bereiche Staatsschutz und Terrorismusfinanzierung sowie sogenannte Fristfälle.

Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Wie Hessel hervorhebt, kann das Bundesfinanzministerium nur begrenzt Einfluss auf das Handeln der FIU nehmen. Es habe bei der operativen Analyse nur eine Fachaufsicht. Das Ministerium könne mit Blick auf die berichteten Bearbeitungsrückstände nur auf Einhaltung der rechtlichen Grenzen hinwirken. Hier habe man die FIU schon aufgefordert, „die bestehenden Bearbeitungsrückstände kurzfristig abzuarbeiten und sicherzustellen, dass solche Bearbeitungsrückstände künftig nicht mehr entstehen“. Der Fortgang werde durch ein enges Monitoring begleitet. Auch sollen nach Hessels Worten die Umstände geklärt werden, wie es zu den Rückständen kommen konnte. „Die FIU hat angekündigt, die Bearbeitungsrückstände bis zum Frühjahr 2023 abzuarbeiten“, berichtet die Staatssekretärin.

Unbearbeitete Verdachtsfälle, Personalmangel, Softwareprobleme

Die Spezialeinheit des Zolls hat die Aufgabe, Hinweisen von Finanzinstituten, Autohändlern, Kunsthäusern und Maklern nachzugehen, wenn der Verdacht besteht, dass das Geld beispielsweise mit Drogen oder erzwungener Prostitution verdient wurde. Bis auf 100 Milliarden Euro schätzen Fachleute den Betrag, der jährlich in Deutschland gewaschen wird. Die Zahl der Verdachtsmeldungen hat sich in zehn Jahren verzwanzigfacht. Allein im Jahr 2021 hat sich das Volumen der Hinweise verdoppelt – auf 298.507 Meldungen. Grund sind Verschärfungen, was den Kreis der Berufsgruppen angeht, die Pflichten aus dem Geldwäschegesetz erfüllen müssen, aber auch ein Senken von Schwellenwerten.

Die Spezialeinheit ist schon länger ein Sorgenkind des Finanzministeriums. Nachdem die Reform des Geldwäschegesetzes Mitte 2017 in Kraft getreten war, hagelte es kritische Schlagzeilen. Schon damals war von unbearbeiteten Verdachtsfällen, von Personalmangel, von Softwareproblemen die Rede. Vor gut einem Jahr musste sich der damalige Finanzminister Olaf Scholz (SPD) im Finanzausschuss des Bundestags rechtfertigen, weil die Staatsanwaltschaft Osnabrück gegen Mitarbeiter der Anti-Geldwäsche-Einheit FIU ermittelte.

Im Verlauf der Ermittlungen wurden auch die Bundesministerien für Finanzen und Justiz durchsucht – sechs Tage vor der Bundestagswahl war das für den SPD-Kanzlerkandidaten ein harter Schlag. Scholz verwies auf die Umstrukturierung unter seinem Vorgänger Wolfgang Schäuble (CDU), der dafür gesorgt habe, dass die FIU aus dem Bereich des Bundeskriminalamts zum Zoll verlagert worden sei. Er verteidigte den risikobasierten Ansatz bei der Bearbeitung der Meldungen.

Mehr zum Thema 1/

Die internationale Geldwäschebehörde FATF hat Deutschland in diesem Sommer abermals ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Finanzminister Christian Lindner (FDP) kündigte daraufhin eine neue Bundesoberbehörde zur Bekämpfung der Finanzkriminalität an. Unter diesem Dach sollen drei Funktionen vereint werden. Ein neues Bundesfinanzkriminalamt soll komplexe Fälle von illegalen Finanzflüssen aufklären. Die FIU soll als unabhängige Analyseeinheit fortgeführt werden. Und eine Zentralstelle für Geldwäscheaufsicht soll die mehr als 300 Landesaufsichtsbehörden begleiten. „Damit wir keinen Flickenteppich, sondern eine risikobasierte Aufsicht aus einem Guss haben“, heißt es in Lindners Eckpunktepapier vom 23. August.