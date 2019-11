Homöopathie : Wer an Zuckerkügelchen glaubt

In diesem Land darf jeder ziemlich viel sagen. Wer will, kann etwa behaupten, dass die Einnahme von Zuckerkügelchen das eigene Wohlbefinden wie ein Wunder verbessert.

Untersagt ist es auch nicht, solche Kügelchen zu schlucken, die als Globuli ein bevorzugtes Mittel der Homöopathie sind. Wenn aber die Allgemeinheit in Form von Steuergeld oder aus Beiträgen der Krankenkassen für diesen Glauben zahlt, läuft manches falsch.

Wie überschaubar die Wirkung der Homöopathie aus medizinischer Sicht ist, dafür spricht schon der wunderliche Antrag, den der Bayerische Landtag gerade verabschiedet hat. Die Mehrheit der Abgeordneten fordert mit Stimmen der CSU, Freien Wähler und Grünen von der Bayerischen Staatsregierung, dass eine Studie einen reduzierten Antibiotikaeinsatz im medizinischen Bereich untersucht. Auch soll eine „mögliche positive Rolle von gegebenenfalls ergänzend verabreichten homöopathischen Präparaten beleuchtet werden“, was für Aufruhr unter Ärzten sorgt. Die Kosten dafür werden auf bis zu 400.000 Euro taxiert. Doch wenn die sogenannte positive Rolle von Homöopathie weiter nach einem Nachweis sucht, ist diese Wirkung womöglich gar nicht groß genug.

Wissenschaftliche Studien haben genau das ergeben: Die Wirkung homöopathischer Mittel lässt sich allein nicht über einen Placebo-Effekt hinaus nachweisen. Homöopathie-Gegner warnten deswegen vor dem bayerischen Entschluss, dass die Untersuchung angesichts vorliegender Erkenntnisse sinnlos ist und Steuergeld verschwendet. Antibiotikaresistenzen brauchen mehr Aufmerksamkeit, doch der Einsatz von Homöopathie in Fällen, in denen Antibiotika angezeigt sind, ist gefährlich und in anderen Fällen sinnlos. So schreiben es rund 50 Ärzte in einem offenen Brief. Viele Mediziner lehnen die Erstattung von Globuli durch Krankenkassen ab.

Mehr zum Thema 1/

Trotzdem halten sich viele Menschen in Deutschland an der Wirkung von Homöopathie fest und besorgen sich die Mittelchen. Weite Teile der Politik lassen sie in ihrem Glauben und bürden die Kosten der Allgemeinheit auf. Eine solche Abkehr in der politischen Debatte von wissenschaftlichen Untersuchungen, die oft für die Klimapolitik beklagt wird, ist in der Gesundheitspolitik besorgniserregend.