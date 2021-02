Homeschooling : Wenn der Unterricht zur Mobbing-Falle wird

In der Arbeitswelt avancierten Videokonferenzen in der Krise zum Retter in der Not. Sie helfen, Normalität im Büroalltag zu simulieren, Kontakt zu halten und dem Tag eine Struktur zu geben. In der Schule jedoch entwickeln sie sich gerade zur Horrorshow. Immer wieder verschaffen sich Fremde Zugang zu Konferenzen und beschimpfen Lehrer oder Schüler; meist muss der Unterricht dann abgebrochen werden. Anleitungen, wie solche Stürmungen funktionieren, gibt es im Internet. Schüler berichten, dass sie nur noch ungern an Videokonferenzen teilnehmen, weil sie fürchten müssen, dass Klassenkameraden unvorteilhafte Aufnahmen von ihnen ins Netz stellen. In mehreren Fällen in Hessen und Bayern sperrten Täter die Lehrer gleich ganz aus und zeigten Grundschülern Pornos oder Nacktbilder. Die Staatsanwaltschaften ermitteln.

Schulleitungen im ganzen Land verschicken derzeit Brandbriefe an Eltern, um sie an grundlegende Verhaltensregeln zu erinnern, „da manche Kinder dem Distanzunterricht offensichtlich nicht mit der notwendigen Ernsthaftigkeit begegnen“. Die Links zu den Videokonferenzen dürften nicht an Dritte weitergeleitet werden, heißt es in solchen Briefen. Gemeint ist der neue Schülersport, ältere Freunde für Störmanöver einzuladen oder die Informationen gar im Internet zu veröffentlichen. Ebenso wird darauf verwiesen, dass Ausschnitte aus Videokonferenzen nicht auf Online-Plattformen wie Youtube, Tiktok, Snapchat oder Instagram hochgeladen werden dürfen. Etwas hilflos wird dann darauf verwiesen, dass jeder eine Straftat begeht, der gegen das „Recht am eigenen Bild“ des jeweiligen Schülers verstößt. Allerdings werden die Täter bisher nur selten gefasst.