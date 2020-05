Homeschooling : Der neue Arbeitsalltag der Lehrer

Aktualisiert am

Während der Ausgangsbeschränkungen werden viele pädagogische Konzepte am Bildschirm getestet.

Was für wenige Wochen vor den Osterferien gedacht war, wird nun mindestens bis zu den Sommerferien zum Normalzustand: Lehrer müssen ihre Schüler auch von zu Hause unterrichten, denn in den Schulen kann immer nur ein Teil der Schüler anwesend sein. Bisher ist die Wirkung des Fernunterrichts mäßig gewesen, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in einer Umfrage unter tausend Oberstufenschülern aus acht Bundesländern herausgefunden hat. „Trotz der Bereitstellung von Lehrmaterialen durch die Schulen wenden viele Schüler der Sekundarstufe II nur wenig Zeit für die Schule auf“, stellten die Forscher fest. Unter der Woche verbrachten 27 Prozent der Jugendlichen täglich vier oder mehr Stunden mit schulischen Aktivitäten. 35 Prozent wendeten zwei bis vier Stunden auf, 37 Prozent weniger als zwei Stunden. Gleichzeitig macht sich fast die Hälfte der Schüler große Sorgen, dass sich die Schulschließungen negativ auf ihre Leistungen auswirken.

Lisa Becker

Laura Kroschewski, Lehrerin für Französisch und Politik an einer Berliner Gemeinschaftsschule, wird ihre Grundkurse bis zu den Sommerferien nur zwei- bis dreimal in der Schule sehen, ihren Leistungskurs drei- bis viermal. „Es lohnt sich nun richtig, den digitalen Unterricht zu pushen“, glaubt sie. Nach einer Umfrage des Online-Fortbildungsinstituts Fobizz unter 1700 Lehrern in Deutschland, Österreich und der Schweiz nehmen 90 Prozent die aktuelle Situation auch als Chance wahr – für die digitale Bildung. Bisher kommunizieren die meisten (80 Prozent) über E-Mails; 30 Prozent nutzen Videokonferenzen. Fast 90 Prozent der Befragten müssen auf ihre privaten Endgeräte zurückgreifen. Ihre Schüler besäßen nur zum Teil die benötigte Hardware, sagen zwei Drittel. Es sei schwierig, alle zu erreichen.