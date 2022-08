Neue Homeoffice-Regeln : Mehr Normalität wagen

Alle zurück ins Homeoffice? Ganz so streng fallen die Pläne von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) für den kommenden Herbst und Winter nicht aus. Die Arbeitgeber müssen ihren Mitarbeitern zwar bald wieder anbieten, von Zuhause zu arbeiten. Doch die können – anders als beispielsweise im letzten Winter – selbst entscheiden, ob sie das auch tun. Wer nicht von Zuhause arbeiten will oder kann, muss nicht.

Trotzdem wirken die neuen Homeoffice-Regeln überzogen. Zum einen sind sie, wie schon in früheren Phasen der Pandemie und anders als Teile des neuen Infektionsschutzgesetzes, nicht an die Entwicklung der Infektionszahlen geknüpft. Die Homeoffice-Pflicht soll vom 1. Oktober bis zum 7. April gelten, unabhängig davon, was in dieser Zeit genau passiert. Das ist im dritten Corona-Jahr noch weniger nachvollziehbar als zuvor. Durch die Impfungen und die aktuell milderen Krankheitsverläufe hat sich die Situation verändert. Das sollte auch bei den Schutzmaßnahmen berücksichtigt werden.

Neue, flexible Arbeitsmodelle

Zum anderen haben sowohl die Unternehmen als auch die Beschäftigten inzwischen gelernt, mit der Pandemie und den Infektionsrisiken umzugehen. Teilweise schmerzvoll, mit hohen Personalausfällen in der Sommerwelle – doch auch durch diese Zeit haben es Arbeitgeber und ihre Mitarbeiter eigenverantwortlich und ohne durch die Bundesregierung auferlegte Pflichten geschafft. Daraus lässt sich ableiten, dass sie in der Lage sind, in kritischen Phasen der Pandemie angemessen zu reagieren.

Statt das zu würdigen, nimmt Arbeitsminister Heil den Unternehmen die Möglichkeit, zu einer Normalität im Umgang mit Corona zu kommen – und neue, flexible Arbeitsmodelle länger als nur ein paar Wochen zu erproben und zu etablieren. Der Appell des Telekom-Chefs an seine Mitarbeiter hat gerade noch einmal gezeigt, dass zwar viele Unternehmen durchaus darauf hoffen, dass wieder mehr Mitarbeiter ins Büro kommen. Es ist aber nicht so, dass sie eine Rolle rückwärts machen wollen in die Zeit vor der Pandemie. Homeoffice ist heute in vielen Betrieben möglich, in denen das lange nicht denkbar war: zum Schutz vor Infektionen, wenn nötig, und für die Zufriedenheit der Mitarbeiter.