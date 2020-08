Umland wird attraktiver : Homeoffice kann Wohnungsmärkte entlasten

Aktualisiert am

Die Fassaden von Wohnhäusern in Köln: Für die Stadt sehen Fachleute noch Ausdehnungspotenzial. Bild: dpa

In Folge der Corona-Krise könnte sich das Einzugsgebiet der Metropolen erweitern. Denn wer nur wenige Tage in der Woche ins Büro kommen muss, nimmt auch weitere Wege zum Pendeln in Kauf. Für welche Städte gibt es das größte Ausdehnungspotenzial?